Roma, il Pd organizza un flash mob per chiedere la riapertura delle aree ludiche per i bambini

“Liberate i giochi”. Questo il messaggio lanciato oggi, lunedì 15 giugno, dal Partito Democratico di Roma nel corso del flash mob organizzato presso il giardino di via Sabotino, dove tutte le strutture ludiche restano ad oggi ancora transennate per via dell’ordinanza della sindaca Virginia Raggi – e di cui i dem romani continuano a chiedere il ritiro.

Con il segretario Andrea Casu e la responsabile della Comunicazione Claudia Daconto anche l’assessora del Municipio I Anna Vincenzoni e i consiglieri Stefano Marin, Daniela Spinaci, Giorgio Carra. “La Raggi non ha più scuse, ritiri subito l’ordinanza. Continueremo a chiederlo anche in tutti gli altri municipi finché non lo farà”, ha dichiarato Casu. “Invece di dire alla città come si riparte – ha aggiunto – la Raggi tiene i bambini in ostaggio e scivoli e altalene bloccati. Dopo l’ultimo dpcm del governo e il Bur della Regione Lazio quella della Raggi è una posizione ormai totalmente isolata e arbitraria. Basta accanirsi contro i più piccoli. Roma deve tornare città aperta anche per loro!”.

