Omicidio Willy, i fratelli Bianchi dal carcere: “Qui si beve solo acqua?”

“Ora saremo costretti a bere l’acqua del rubinetto?”: sarebbe stata questa secondo Il Messaggero la preoccupazione principale dei fratelli Bianchi, accusati insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia dell’omicidio di Willy Monteiro, una volta condotti nel penitenziario di Rebibbia la sera di domenica 6 settembre, poche ore dopo aver ucciso a calci e pugni il 21enne di origine capoverdiana. I due fratelli di 24 e 26 anni, intanto, verranno messi in isolamento dopo la richiesta, accolta favorevolmente dal carcere romano, avanzata dall’avvocato Massimiliano Pica. I due, infatti, al momento stanno rispettando una quarantena di 15 giorni per le norme anti-Covid: una volta terminata, entreranno nel regime ordinario, ma rimarranno sempre in isolamento. Sia l’avvocato dei Bianchi che la direzione del penitenziario stesso temono ritorsioni nei confronti dei due fratelli, che nei giorni scorsi hanno ricevuto diverse minacce.

Intanto, i legali dei due, Mario e Massimiliano Pica, nella giornata di lunedì 14 settembre dovrebbero far ricorso al Riesame contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, respingendo le motivazioni che hanno convinto la procura di Velletri a cambiare il capo di imputazione da omicidio preterintenzionale a volontario. Il Riesame si riserverà di decidere se accogliere il ricorso, permettendo agli arrestati di ottenere i domiciliari o se rigettare la richiesta, rafforzando, di fatto, l’impianto accusatorio.

