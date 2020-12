Milano, caos in metropolitana: folla scavalca le barriere anti assembramento

Milano, caos in metropolitana

La pagina Instagram Welcome to Favelas ha pubblicato un video che riprende un gruppo di persone che scavalca le barriere anti assembramento della metropolitana di Milano. La scena assurda è stata documentata nella giornata di domenica 13 dicembre nella stazione di Loreto. Le persone assembrate non erano disposte ad attendere la fila ai tornelli.

