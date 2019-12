Alfonso Sacchi rivela: “Luca voleva lasciare Anastasiya”

Luca Sacchi voleva lasciare Anastasiya: a rivelarlo è il papà del ragazzo ucciso a Roma il 23 ottobre scorso e il cui omicidio è ancora avvolto nel mistero.

Secondo Alfonso Sacchi suo figlio Luca (qui il suo profilo) “aveva un gran senso di protezione verso Anastasiya e probabilmente certi atteggiamenti non lo convincevano appieno”.

Luca e Anastasiya (qui il suo profilo) erano fidanzati da quasi 5 anni, ma negli ultimi tempi litigavano spesso. “Luca la voleva lasciare – ha dichiarato Alfonso Sacchi a Il Messaggero – Ma poi un giorno mi disse: a pa’ ma se la lascio dove va? Che fa? Luca era troppo buono, non aveva cuore per lasciarla in difficoltà e, forse, anche se non era troppo convinto, continuava a volerle bene, anche per quello spirito di protezione che lo ha sempre contraddistinto”.

“Magari proprio per evitare che Anastasia finisse in qualche guaio più grosso, le è rimasto accanto” è la riflessione del papà di Luca che poi aggiunge: “Se solo avesse preso quella decisione, di chiudere la storia, forse Luca sarebbe ancora vivo”.

Intanto, procedono le indagini degli investigatori, i quali stanno tentando di ricostruire la dinamica esatta di ciò che è successo il 23 ottobre scorso nel quartiere Appio Latino quando Luca Sacchi è stato ferito a morte da un colpo di pistola sparato a bruciapelo dal pusher Valerio Del Grosso.

E proprio Del Grosso, che fino ad ora si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere, potrebbe finalmente raccontare la verità sull’omicidio di Luca Sacchi.

Il ragazzo, infatti, avrebbe chiesto ai suoi avvocati di poter conferire con il pubblico ministero per parlare.

