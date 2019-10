Chi era Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma

È morto oggi 24 ottobre Luca Sacchi, il 25enne che ieri sera è stato ferito con un colpo di pistola alla testa di fronte al John Cabot Pub a Roma, dopo aver cercato di difendere la sua fidanzata da un rapinatore che voleva rubarle lo zaino. Il colpo sparato da uno dei rapinatori lo ha preso alla testa ed è rimbalzato sulla vetrina del locale dietro di lui, rompendone il vetro.

Il ragazzo faceva il personal trainer e avrebbe compiuto a febbraio 25 anni. Era appassionato di palestra e amava molto anche il motocross. La fidanzata Anastasia lavora come babysitter e al momento si trova ancora ricoverata in ospedale per una contusione alla testa.

Il rapinatore gli ha sparato intorno alle 23.30 di ieri sera ed è fuggito poco dopo. I soccorsi del 118 sono intervenuti subito e Luca Sacchi è stato portato immediatamente all’ospedale San Giovanni di Roma dove è stato operato d’urgenza. La sparatoria è avvenuta poco distante dall’abitazione del ragazzo, all’angolo tra via Teodoro Mommsen e via Bartolini, in zona Caffarella, nel quadrante est di Roma.

Al momento dell’aggressione i due fidanzati stavano andando insieme al loro pub preferito di via Franco Bartoloni per trascorrere una serata insieme agli amici nel locale vicino casa.

Gli aggressori non sono ancora stati catturati e sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo. La procura di Roma indaga per omicidio volontario: la titolare del fascicolo è la pm Nadia Plastina.

