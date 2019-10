Roma, difende la fidanzata da uno scippo e viene ucciso da uno sparo alla testa

A Roma uno scippo si è trasformato in tragedia. Un ragazzo è stato ucciso con un colpo alla testa dopo aver cercato di difendere la sua fidanzata da un rapinatore e impedire che le rubassero lo zaino. Il bandito ha impugnato la pistola e gli ha sparato. Il dramma si è consumato nella serata di mercoledì 23 ottobre intorno alle 23.30 in via Bartoloni, nel quartiere Colli Albani della Capitale.

La vittima è un giovane 25enne, Luca S. Anche la ragazza, di origini ucraine è rimasta ferita.

La violenta aggressione è avvenuta poco distante da un pub, il John Cabot. Il locale a quell’ora era aperto e affollato e l’allarme sarebbe partito proprio da lì. Un bossolo è stato ritrovato anche dentro il pub.

Diversi testimoni oculari spiegano: “Stavano venendo verso il locale quando due persone che li seguivano da qualche minuto su una Smart bianca all’improvviso sono scese e hanno cercato di strappare la borsa alla ragazza. È scoppiata una colluttazione e hanno colpito il ragazzo col calcio della pistola e poi gli hanno sparato. Un altro colpo è finito all’interno del locale senza però ferire nessuno”.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i medici del 118 che avevano inizialmente stabilizzato il giovane e trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma dove poi è deceduto.

Sul caso indagano i carabinieri insieme ai militari del Nucleo Investigativo che stanno procedendo con i rilievi e la ricostruzione della brutale aggressione.

