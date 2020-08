Giallo di Caronia: verifiche sulla segnalazione di un volontario, il procuratore sul posto

Sono in corso delle verifiche su una segnalazione fatta da un volontario impegnato nelle ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso insieme alla mamma Viviana Parisi, poi trovata morta, 16 giorni fa. I soccorritori, a quanto si apprende, stanno cercando in un fossato, mentre la zia del piccolo ha affermato: “Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire”. A quanto si apprende sarebbero state trovate delle ossa e una maglietta che “al 99 per cento” conducono proprio a Gioele Mondello. Sul posto si sono immediatamente recate le forze dell’ordine e, poco dopo, è giunto anche il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che indaga sulla vicenda, ormai tristemente nota come il giallo di Caronia.

Proprio nella mattinata di mercoledì 19 agosto, centinaia di volontari si sono riuniti rispondendo all’appello lanciato su Facebook da Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà del piccolo Gioele, per rastrellare la zona dove il bambino è stato visto vivo per l’ultima volta e dove il cadavere della madre Viviana è stato ritrovato pochi giorni dopo la sua scomparsa.

Notizia in aggiornamento

Leggi anche: 1. “Mia figlia depressa per paura del Covid. Forse è scappata per proteggere Gioele”: parla il padre di Viviana Parisi 2. “Viviana Parisi era in cura, prendeva psicofarmaci”: l’avvocato del marito non esclude l’omicidio-suicidio 3. Morte Viviana Parisi, l’autopsia non scioglie i dubbi: “Non è esclusa nessuna ipotesi”

4. L’incidente, lo strano percorso a zig zag: i nodi da sciogliere sulla morte di Viviana Parisi per ritrovare Gioele / 5. Messina, mamma e figlio scomparsi: ritrovato il corpo di Viviana Parisi, ora si cerca Gioele. Tutti i punti oscuri della vicenda / 6. Svolta nelle indagini su Viviana Parisi, spunta un video: “Gioele si trovava con la madre”

Potrebbero interessarti Alex Zanardi, il comunicato del San Raffaele: “Miglioramenti clinici significativi” Treno deragliato in Brianza: feriti due macchinisti e un passeggero Giallo di Caronia, il papà di Gioele è sicuro: "Viviana non l'ha ucciso"