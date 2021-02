Covid, le ultime notizie di oggi (24 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Dopo la proroga del divieto di spostamento tra Regioni fino al 27 marzo, il governo continua a lavorare in vista del nuovo decreto Covid, che dovrà sostituire quello attuale in scadenza il 5 marzo. Intanto sono più di tre milioni e mezzo gli italiani ai quali è stato somministrato il vaccino, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Da domani 14 comuni dell’Emilia-Romagna in zona “arancione scuro” – Da giovedì 25 febbraio, 14 comuni dell’Emilia-Romagna passeranno in zona arancione rafforzata, a causa dell’incremento di casi di Covid-19, in particolare per effetto delle varianti. La decisione è stata presa dalla Regione di concerto con i sindaci dei comuni. Questo l’elenco delle città che passeranno in zona arancione scuro: Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino – Secondo il bollettino del 23 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.314 i nuovi casi, contro i 9.630 di ieri, e 356 i morti (ieri erano stati 274), a fronte di 303.850 tamponi effettuati (ieri erano stati 170.672). Il tasso di positività è del 4,4% (ieri era stato del 5,6%).

Brescia zona arancione rafforzata, Bertolaso: “Terza ondata Covid” – “Oggi il presidente Fontana firmerà un’ordinanza per l’istituzione in tutta la Provincia di Brescia e nei comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Caleppio, Credaro e Gandosso in provincia di Bergamo e Soncino, in provincia di Cremona, una zona arancione rafforzata, che preveda oltre alle normali misure della zona arancione, anche la chiusura delle scuole d’infanzia, elementari e medie, il divieto di recarsi nelle seconde case, l’utilizzo dello smart working dove possibile e la chiusura della attività in presenza”. La ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. “A Brescia evidentemente ci troviamo di fronte alla terza ondata”, ha commentato Guido Bertolaso.

Vaccini, circolare Ministero: ok Astrazeneca fino a 65 anni – È stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute che innalza da 55 a 65 anni l’età di chi potrà ricevere il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. La decisione e’ stata presa dopo il parere della Commissione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e, come precisa la circolare, arriva “da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

