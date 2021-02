“Se volete preoccuparvi per le varianti ecco un concreto motivo: non le cerchiamo, così come non cercavamo il virus il febbraio scorso”: lo scrive perentorio il virologo Roberto Burioni su Twitter. Lo scienziato cita un estratto di un articolo pubblicato su Nature Italy, in cui si legge: “L’Italia sequenzia attualmente 1,3 campioni di virus ogni 1000, e impiega un tempo medio di circa due mesi per caricare i dati in archivi pubblici come Gisaid. È una delle prestazioni peggiori al mondo. Al confronto, il Regno Unito sequenzia quasi 40 volte più campioni, con un tempo medio di caricamento pari a 21 giorni”.

Il pezzo apparso sulla prestigiosa rivista scientifica riporta: “Dare linee guida chiare su biotecnologie, test e tracciamento sarebbe oggi più importante che mai, secondo Davide Ederle, presidente dell’Associazione Biotecnologi Italiani”.

″‘Stiamo vedendo soltanto la punta dell’iceberg. Senza un’analisi più approfondita delle varianti in circolazione, brancoliamo nel buio’, commenta Lescai. E secondo Ederle, aggiungere al CTS figure con una competenza biotecnologica servirebbe a portare la questione in testa alla scala delle priorità”, si legge ancora nell’articolo di Nature a firma di Sergio Pistoi.

Ieri, la madre del virologo, 91 anni, ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid a Cattolica, in Romagna. Nessun effetto collaterale ma solo tanta gioia: “Con piacere annuncio che mia mamma Elvira, anni 91 a maggio e qualche acciacco dovuto all’età, si è vaccinata con la prima dose contro COVID-19 due giorni fa. Risiede a Rimini e si è vaccinata a Cattolica. Nessun effetto collaterale, se non la felicità del figlio”.

