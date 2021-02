Covid, festa privata con 28 spagnoli in un appartamento a Roma: tutti multati

A Roma, la polizia ha fatto irruzione in un appartamento dove ventotto ragazzi spagnoli avevano organizzato una festa privata in barba alle norme anti-Covid.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, gli agenti sono arrivati nell’abitazione, situata in via Sannio, nel quartiere San Giovanni, dopo una segnalazione di alcuni vicini di casa, i quali hanno sentito per ore rumori molesti e notato un continuo viavai nell’appartamento.

I poliziotti del commissariato Esquilino hanno prima suonato il campanello e cercato di contattare i quattro ragazzi affittuari dell’appartamento attraverso il proprietario dell’immobile. Questi, però, hanno dichiarato di non essere in casa e successivamente spento sia i telefoni che le luci all’interno dell’abitazione, nella speranza di non essere scoperti.

Quando gli agenti sono entrati, grazie alle chiavi del proprietario dell’immobile, hanno notato numerose bottiglie di alcolici a terra e soprattutto diversi ragazzi, 28 in tutto e tutti di nazionalità spagnola, nascosti nelle parti più disparate della casa.

I ragazzi, la maggior parte ubriachi, si erano nascosti chi sotto il letto, chi dentro l’armadio, chi sotto alcune coperte. Tutti sono stati multati per la violazione delle norme anti-Covid.

