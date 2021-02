Ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 24 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 16.424 i nuovi casi, contro i 13.314 di ieri, e 318 i morti (ieri erano stati 356), a fronte di 340.247 tamponi effettuati (ieri erano stati 303.850). Il tasso di positività sale al 4,8% (ieri era stato del 4,4%).

Le persone attualmente positive al Covid sono 389.433 (+1.485). Il bilancio delle vittime ammonta a 96.666 (+318). I guariti invece sono 2.362.465 (+14.599), per un totale di 2.848.564 (+16.424) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 18.217 (-78) sono ricoverati in ospedale, 2.157 (+11) necessitano di terapia intensiva, mentre 369.059 si trovano in isolamento domiciliare.

