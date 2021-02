Covid, le ultime notizie di oggi (22 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre oggi è in programma il Cdm in cui dovrebbe essere prorogato il divieto di spostamento tra Regioni e impostato il prossimo decreto anti-Covid in vigore dal 6 marzo, sono quasi tre milioni e mezzo gli italiani ai quali è stato somministrato il vaccino, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, lunedì 22 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Boom di contagi a Brescia: è oltre la soglia della zona rossa – C’è preoccupazione a Brescia e provincia per il fortissimo aumento di contagi che si è registrato negli ultimi giorni. Solo ieri sono risultati positivi 704 tamponi, circa un terzo di quelli dell’intera Lombardia (2.514). L’indice di contagio Rt nel Bresciano ha raggiunto il valore di 1,20. Attualmente l’incidenza dei casi è di circa 300 ogni 100mila abitanti (con 250 dovrebbero scattare restrizioni da zona rossa, quindi siamo oltre questo valore). A causare l’aumento dei contagi è soprattutto la variante inglese, riscontrata in un alto numero di positivi.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino – Secondo il bollettino del 21 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.452 i nuovi casi, contro i 14.931 di ieri, e 232 i morti (ieri erano stati 251), a fronte di 250.986 tamponi effettuati (ieri erano stati 306.078). Il tasso di positività risale al 5,4 per cento rispetto al 4,87% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 388.895 (+4.272). Il bilancio delle vittime ammonta a 95.718 (+232) decessi. I guariti invece sono 2.324.633 (+), per un totale di 2.809.246 (+13.452) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 17.804 (+79) sono ricoverati in ospedale, 2.094 (+31) necessitano di terapia intensiva, mentre 368.997 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.514 nuovi contagi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.852, dalla Campania con 1.658 e dal Lazio con 1.048 nuovi casi.

Locatelli: “Per fine marzo quasi 13 milioni di dosi in Italia” – Per la fine di marzo l’Italia dovrebbe ricevere quasi 13 milioni di dosi di vaccino. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nel corso del programma Mezz’ora in più, in onda su Rai 3. “A oggi abbiamo avuto 4.700.000 dosi, il che ci indica che ne abbiamo usate circa i tre quarti, e altri 7.700.000 sono attese nel mese di marzo”.

Salvini: “Mi attendo piano vaccinale serio e via Arcuri” – “Mi aspetto un piano vaccinale serio e rapido. Mi aspetto il licenziamento di Domenico Arcuri perché ha fallito, e un progressivo ritorno alla vita, con la riapertura, nelle prossime settimane, di tante attività, dai ristoranti la sera, alle palestre, i teatri e le attività sportive”. Lo ha dichiarato il segretatio della Lega, Matteo Salvini, ai giornalisti che gli chiedevano cosa attende dal Cdm di domani mattina.

Verso prolungamento spostamento tra Regioni – In vista della data del 25 febbraio in cui il governo Draghi deciderà le nuove norme sul Coronavirus, intanto l’azione è a livello provinciale e comunale, su cui vengono atte scattare le zone rosse dove ci sono i focolai e nei Comuni limitrofi. Le Regioni, dal canto loro, chiedono di semplificare e correggere il modello dei tre colori, rivedendo i criteri e i 21 parametri di classificazione. Domani mattina alle 9:30 il premier riunirà il Consiglio dei ministri e all’ordine del giorno c’è il decreto legge che vieta gli spostamenti tra regioni anche gialle fino al 25 febbraio e che sicuramente sarà prorogato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

