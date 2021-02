Covid, le ultime notizie di oggi (21 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre si avvicina la scadenza del Dpcm anti-Covid, con l’esecutivo che dovrà decidere alla luce anche delle varianti se inasprire o meno le norme restrittive, sono quasi tre milioni e mezzo gli italiani ai quali è stato somministrato il vaccino, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, domenica 21 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 7,00 – Verso prolungamento spostamento tra Regioni – In vista della data del 25 febbraio in cui il governo Draghi deciderà le nuove norme sul Coronavirus, intanto l’azione è a livello provinciale e comunale, su cui vengono atte scattare le zone rosse dove ci sono i focolai e nei Comuni limitrofi. Le Regioni, dal canto loro, chiedono di semplificare e correggere il modello dei tre colori, rivedendo i criteri e i 21 parametri di classificazione. Domani mattina alle 9:30 il premier riunirà il Consiglio dei ministri e all’ordine del giorno c’è il decreto legge che vieta gli spostamenti tra regioni anche gialle fino al 25 febbraio e che sicuramente sarà prorogato.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino – Secondo il bollettino di oggi, sabato 20 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.931 i nuovi casi, contro i 15.479 di ieri, e 251 i morti (ieri erano stati 353), a fronte di 306.078 tamponi effettuati (ieri erano stati 297.128). Il tasso di positività scende al 4,87% rispetto al 5,2 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 384.623 (+2.175). Il bilancio delle vittime ammonta a 95.486 (+251) decessi. I guariti invece sono 2.315.687 (+12.488), per un totale di 2.795.796 (+14.931) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 17.725 (-106) sono ricoverati in ospedale, 2.063 (+4) necessitano di terapia intensiva, mentre 364.835 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 3.019 nuovi contagi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.724, dalla Campania con 1.677 e dal Veneto con 1.244 nuovi casi. Il bollettino.

Ipotesi Zona arancione in tutta Italia – La data chiave è il 25 febbraio, quando scade il divieto di spostamento tra le Regioni e il governo dovrà decidere se prorogarlo con un nuovo provvedimento oppure consentire la libera circolazione in tutto il Paese. Quel giorno si comincerà dunque a delineare la strategia del governo guidato da Mario Draghi per fermare i contagi da Covid 19. E il messaggio che arriva dalle Regioni è già esplicito: modificare il sistema di divisione per fasce. Nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in un documento da sottoporre allo stesso presidente del Consiglio e ai ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Le proposte sono diverse, quella prevalente – che piace a Speranza – ipotizza “l’Italia in fascia arancione per qualche settimana in modo da arginare le varianti”.

Verso allungamento dello stop agli spostamenti tra Regioni – Il blocco tra Regioni resterà fino al 5 marzo. Tre regioni cambiano colore. L’Iss invoca una stretta. La proroga del divieto di spostamento è ormai certa e sarà approvata prima del 25 febbraio, quando scade il provvedimento del governo Conte sui movimenti. L’ipotesi di una stretta complessiva sull’intero territorio nazionale, invece, è ancora un’opzione. Peserà, in questa decisione, la posizione dei governatori. Di certo c’è che alcuni di loro premono per intervenire con un’area nazionale soggetta in modo omogeneo a maggiori restrizioni, andando oltre il puzzle dei colori (che però, almeno finora, sembra aver funzionato). Anche i tecnici stanno valutando la questione.

