Ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, domenica 21 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.452 i nuovi casi, contro i 14.931 di ieri, e 232 i morti (ieri erano stati 251), a fronte di 250.986 tamponi effettuati (ieri erano stati 306.078). Il tasso di positività risale al 5,4 per cento rispetto al 4,87% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 388.895 (+4.272). Il bilancio delle vittime ammonta a 95.718 (+232) decessi. I guariti invece sono 2.324.633 (+), per un totale di 2.809.246 (+13.452) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 17.804 (+79) sono ricoverati in ospedale, 2.094 (+31) necessitano di terapia intensiva, mentre 368.997 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è la Lombardia con 2.514 nuovi contagi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.852, dalla Campania con 1.658 e dal Lazio con 1.048 nuovi casi.

Leggi anche: 1. Misure anti-Covid, forse già domani il nuovo decreto. Proroga del divieto di spostamento tra regioni e nuovi criteri per le chiusure: le norme allo studio del governo / 2. Mascherine U-Mask, il ministero della Salute impone lo stop alla vendita: “Potenziali rischi per la salute” / 3. Roma, festa privata in una casa: la polizia irrompe e trova 28 ragazzi nascosti nell’armadio e sotto il letto

4. Bologna, un uomo ha puntato la pistola in faccia ad un passante per fargli mettere la mascherina / 5. Galli contro il suo ospedale: “Certo dei miei dati, reparti invasi da varianti” / 6. Bonomi: “Pronti ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO