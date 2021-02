Ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, lunedì 22 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 9.630 i nuovi casi, contro i 13.452 di ieri, e 274 i morti (ieri erano stati 232), a fronte di 170.672 tamponi effettuati (ieri erano stati 250.986). Il tasso di positività sale al 5,6 per cento rispetto al 5,4% di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 387.903 (-992). Il bilancio delle vittime ammonta a 95.992 (+274) decessi. I guariti invece sono 2.334.968 (+10.335), per un totale di 2.818.863 (+9.630) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 18.155 (+351) sono ricoverati in ospedale, 2.118 (+24) necessitano di terapia intensiva, mentre 367.630 si trovano in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è l’Emilia-Romagna con 1.847 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 1.491 e dalla Campania con 1.202 nuovi casi.

