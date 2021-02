Negli Usa i morti per Covid sono più di quelli delle guerre mondiali e del Vietnam messe insieme

Usa verso 500mila morti Covid, più di quelli in tre guerre: Primo e secondo conflitto mondiale e Vietnam

Gli Stati Uniti si avvicinano alla soglia dei 500mila morti per Covid, quasi mezzo milione di caduti in quasi un anno di pandemia. Fa notare il New York Times che si tratta di un numero elevato, maggiore di quello dei morti americani sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra in Vietnam insieme. Negli Usa il numero dei casi sta rallentando ma ci sono timori per le nuove varianti, come in Italia e nel resto d’Europa.

Il presidente Joe Biden tenta di infondere fiducia agli americani: “Siamo vicini alla svolta, ad agosto staremo molto meglio”. Per quanto riguarda i vaccini, gli Usa ne somministrano una media di 1,7 milioni al giorno. Gli americani che hanno ricevuto una dose sono ora 42,8 milioni; 17,9 milioni hanno ottenuto la seconda. Biden promette di arrivare a quota 100 milioni entro la fine di aprile.

