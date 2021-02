Covid, le ultime notizie di oggi (23 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Dopo aver prorogato il divieto di spostamento tra Regioni fino al 27 marzo, il governo ora è a lavoro per il nuovo decreto Covid, che dovrà sostituire quello attuale in scadenza il 5 marzo. Intanto sono più di tre milioni e mezzo gli italiani ai quali è stato somministrato il vaccino, con più di un milione di persone che hanno già ricevuto la doppia dose (qui i dati in tempo reale). Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, martedì 23 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Usa, Biden commemora le vittime del Covid: “Bilancio straziante” – Joe Biden commemora le vittime del coronavirus mentre il bilancio negli Stati Uniti si è aggravato a oltre mezzo milione di morti. Il presidente, durante un intervento nella National Cathedral di Washington, ha definito il dato “straziante”.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino – Secondo il bollettino del 22 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 9.630 i nuovi casi, contro i 13.452 di ieri, e 274 i morti (ieri erano stati 232), a fronte di 170.672 tamponi effettuati (ieri erano stati 250.986). Il tasso di positività sale al 5,6 per cento rispetto al 5,4% di ieri. Le persone attualmente positive al Covid sono 387.903 (-992). Il bilancio delle vittime ammonta a 95.992 (+274) decessi. I guariti invece sono 2.334.968 (+10.335), per un totale di 2.818.863 (+9.630) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 18.155 (+351) sono ricoverati in ospedale, 2.118 (+24) necessitano di terapia intensiva, mentre 367.630 si trovano in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di casi è l’Emilia-Romagna con 1.847 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 1.491 e dalla Campania con 1.202 nuovi casi.

Studio scozzese, AstraZeneca efficace all’81% su over80 – Uno studio pre-print condotto in Scozia su una platea di 1,1 milioni di persone ha dimostrato che il vaccino di AstraZeneca-Oxford-Irbm è efficace all’81% sopra gli 80 anni. Inoltre, la metà dei pazienti avevano comorbilità. I risultati, che non sono stati ancora sottoposti a revisione paritaria, si aggiungono a un crescente corpo di prove internazionali che i vaccini hanno un effetto significativo sulla gravità della malattia.

Boom di contagi a Brescia: è oltre la soglia della zona rossa – C’è preoccupazione a Brescia e provincia per il fortissimo aumento di contagi che si è registrato negli ultimi giorni. Solo ieri sono risultati positivi 704 tamponi, circa un terzo di quelli dell’intera Lombardia (2.514). L’indice di contagio Rt nel Bresciano ha raggiunto il valore di 1,20. Attualmente l’incidenza dei casi è di circa 300 ogni 100mila abitanti (con 250 dovrebbero scattare restrizioni da zona rossa, quindi siamo oltre questo valore). A causare l’aumento dei contagi è soprattutto la variante inglese, riscontrata in un alto numero di positivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

