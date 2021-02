Covid, Sanremo e Ventimiglia saranno zona semi-rossa fino al 5 marzo

I comuni di Ventimiglia e Sanremo e i distretti sanitari 1 e 2 della Liguria saranno zona semi-rossa da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo: lo ha annunciato il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata di lunedì 22 febbraio, anticipando i contenuti dell’ordinanza per contenere il Covid che firmerà oggi.

Da mercoledì le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse, e per Ventimiglia e comuni limitrofi è previsto, inoltre, il divieto di asporto dopo le 18 con la sola possibilità di consegna a domicilio, il divieto di vendita di alcolici dopo le 18, il divieto assoluto di assembramento e il divieto spostamento dal comune, anche se la Liguria dovesse tornare in zona gialla. La Regione, infatti, si trova ora in zona arancione.

“I provvedimenti sono presi d’intesa con il ministro Roberto Speranza, con questa ordinanza contiamo di raffreddare il picco pandemico nell’estremo ponente ligure attraverso dieci giorni di misure ulteriormente restrittive, che verranno debitamente ristorate”, ha detto Toti, aggiungendo di aver chiesto di istituire uno “speciale punto tamponi rapidi antigenici a Ventimiglia per uno screening accurato dell’intera popolazione, che consenta una mappatura completa del virus”.

Le misure anti-Covid, dunque, resteranno in vigore anche durante i giorni del Festival di Sanremo, che animerà il comune ligure a partire dal 2 marzo, con il gran finale previsto per sabato 6 marzo. Gli abitanti di Ventimiglia e dei paesi limitrofi non potranno recarsi al teatro Ariston per assistere come di consueto all’arrivo dei vip, ma il flusso di spostamenti è già stato ridotto in partenza perché all’edizione di quest’anno non è prevista la partecipazione del pubblico.

La decisione, comunque, non ha nulla a che fare con il traffico legato alla kermesse musicale: il governatore ha specificato che le misure hanno l’obiettivo di “evitare che la zona di confine possa traghettare l’ondata del virus dalla Francia all’Italia”.

Leggi anche: 1. Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga dello stop a spostamenti tra regioni fino al 27 marzo. In zona rossa niente visite a parenti e amici / 2. Covid, le varianti in Italia: dove sono e quali le province più a rischio / 3. Burioni: “Se volete preoccuparvi per le varianti, fatelo: non le cerchiamo, come il virus l’anno scorso”

4. Negli Usa i morti per Covid sono più di quelli delle guerre mondiali e del Vietnam messe insieme / 5. Quelle mascherine cinesi vendute come Ffp2 che “filtrano solo il 36 per cento” / 6. Covid, il G7 stanzia 7,5 miliardi di dollari per i vaccini ai Paesi poveri

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Usa, Biden commemora le vittime del Covid: "Bilancio straziante" 23 febbraio un anno dopo: così Bergamo (e la Lombardia) divenne il lazzaretto d’Europa. L’inchiesta di TPI Galli: "Troppo in tv? Tentato dal restare in silenzio per 2-3 settimane"