Covid, le ultime notizie di oggi (19 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Dopo il nuovo via libera del’Ema al siero AstraZeneca, la campagna vaccinale dovrebbe riprendere a pieno ritmo nei Paesi dell’Ue. Intanto, in Italia sono più di 7 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino [qui i dati in tempo reale] e due milioni quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, venerdì 19 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 07.00 – AstraZeneca soddisfatta per decisioni su sicurezza vaccino – “AstraZeneca accoglie con favore le conclusioni dell’ Ema e dell’agenzia britannica del farmaco (Mhra) sulla sicurezza del suo vaccino”. Lo rende noto in un comunicato il gruppo anglo-svedese.

Ore 06.30 – I Paesi che riprenderanno la vaccinazione con AstraZeneca – Sul caso della sospensione del vaccino Astrazeneca, dopo il parere positivo dell’Ema interviene il presidente del Consiglio Mario Draghi: “Ricomincia la somministrazione, farne un numero maggiore”. Secondo l’Agenzia europea, “I benefici del vaccino AstraZeneca sono superiori ai rischi”. Germania, Francia e Bulgaria riprenderanno le vaccinazioni nelle prossime ore, la Spagna mercoledì prossimo. Svezia e Norvegia invece attenderanno ancora.

COVID, cosa è successo ieri

Il commento del premier Draghi dopo l’ok dell’Ema ad AstraZeneca – “Il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento dell’Ema sul vaccino di AstraZeneca. La somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da domani. La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”, ha dichiarato il premier Mario Draghi dopo il via libera dell’Ema all’utilizzo del vaccino AstraZeneca. (I dettagli)

Alberto Gerli rinuncia all’incarico nel nuovo Cts – Alberto Giovanni Gerli, uno dei 12 membri nominati nel nuovo Comitato tecnico scientifico (Cts) del governo, ha comunicato la rinuncia all’incarico. Domani si riunirà per la prima volta l’organismo rinnovato, ma senza di lui. Gerli, quarantenne, padovano, fondator di una startup di illuminazione, appassionato di bridge, aveva iniziato ad applicare i suoi modelli matematici anche allo studio del coronavirus. Lo ha comunicato una nota della Protezione Civile. (Qui la notizia completa)

Covid, ultime notizie – Via libera dell’Ema: “AstraZeneca è sicuro ed efficace” – L’agenzia europea del farmaco: “Il vaccino AstraZeneca è sicuro ed efficace. “I benefici – dice la direttrice Emer Cooke – sono superiori ai rischi. Il vaccino non è legato a rischio trombosi”. Il Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Ema “è giunto a una chiara conclusione scientifica che questo è un vaccino sicuro ed efficace e i suoi benefici e la protezione delle persone dal Covid-19 e dai rischi associati e ospedalizzazioni superano i possibili rischi”. Lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva Ema, nel corso della conferenza stampa sul vaccino AstraZeneca. Gli esperti hanno anche concluso che “il vaccino non è associato a un aumento del rischio di trombosi o coaguli di sangue”.

Ue, lettera ad AstraZeneca per risoluzione conflitto – La Commissione europea è al lavoro per “inviare una lettera ad AstraZeneca per aprire un dialogo sulla risoluzione del conflitto” contrattuale sulla mancata consegna di dosi di vaccino contro il Covid-19. Lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. “Abbiamo consultato gli Stati membri e prenderemo delle misure”, ha aggiunto.

AstraZeneca, Oms: “Ue continui uso, benefici superano rischi” – I Paesi europei dovrebbero continuare a somministrare il vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19, in quanto i vantaggi sono molto maggiori dei rischi. E’ l’appello giunto da Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (Oms) in Europa, dopo che numerosi nazioni hanno sospeso l’inoculazione in seguito ad alcuni casi di coaguli che si sospetta possano essere legati al siero e nel giorno della decisione dell’Ema. “Al momento, non sappiamo se alcune o tutte queste condizioni siano state causate dal vaccino o da altri fattori coincidenti”, ha dichiarato Kluge, “in questo momento, ad ogni modo, i benefici del vaccino di AstraZeneca superano di gran lunga i suoi rischi e il suo uso dovrebbe proseguire per salvare vite”.

Covid, ultime notizie – Ue, consegnate 69,5 milioni di dosi; somministrate 51 milioni – “Finora nell’Ue sono state consegnate 69,5 milioni di dosi di vaccino” contro il Covid e “sono state somministrate 51 milioni di dosi”. Lo ha reso noto la Commissione europea. “Possiamo raggiungere il nostro obiettivo di vaccinare pienamente il 70% degli adulti entro la fine dell’estate”, assicura la Commissione.

Draghi a Bergamo per commemorare le vittime del Covid – Il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato a Bergamo per commemorare la prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus. Qui la diretta di TPI.

Mattarella promulga legge su Giornata nazionale vittime Covid – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato ieri mattina la legge approvata ieri dal Parlamento che istituisce la “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da Coronavirus” che verrà celebrata il 18 marzo di ogni anno. Lo rende noto il Quirinale.

In Germania variante inglese al 72% – Aumenta in Germania la presenza di nuovi contagi Covid del tipo della cosiddetta variante inglese: sono il 72% del totale. In altre parole viene rilevata in tre casi su quattro tra quelli diagnosticati, rende noto l’istituto Robert Koch, a quanto riporta Dpa. La variante sudafricana invece registra una leggera flessione, mentre quella brasiliana è ancora poco diffusa. La settimana scorsa la variante inglese del Covid era presente nel 55% dei casi.

Leggi anche: Come cambiano i colori delle Regioni: tutta Italia in rosso o in arancione, Sardegna resta in area bianca; // 2. Draghi: “Nuove restrizioni necessarie per limitare i morti. Per i vaccini attendano tutti il proprio turno”; // 3. Dal 15 marzo scompare l’area gialla, zona rossa nazionale a Pasqua: ecco le restrizioni decise oggi dal governo nel nuovo decreto anti-Covid; // 4. La pandemia economica non ha bollettini quotidiani, ma in Italia ci sono un milione di poveri in più (di Giulio Cavalli)

Potrebbero interessarti AstraZeneca, il governo corre ai ripari: Draghi e Speranza pronti a farsi vaccinare Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 19 marzo 2021 Arriva Meta, il progetto di Veracura per la formazione dei giovani