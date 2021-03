Rosso, arancione, giallo: come cambia il colore delle regioni

Come ogni venerdì, oggi 19 marzo 2021 la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts ha deciso sul cambio di colore delle regioni italiane. A partire da lunedì 22 marzo entreranno in vigore le nuove colorazioni: la Sardegna abbandonerà la zona bianca per passare all’arancione. Alleggerimento invece per il Molise, che da zona rossa diventa arancione. Confermata la zona rossa per nove regioni e la provincia autonoma di Trento.

La Sardegna

La Sardegna, prima regione d’Italia a beneficiare dell’esenzione totale delle restrizioni (zona bianca), va incontro a una stretta: essendo congelate fino a Pasqua le zone gialle, la regione amministrata da Christian Solinas passa direttamente all’arancione.

Le regioni in arancione

Tra le regioni in zona arancione c’era forte preoccupazione in particolare per Calabria e Toscana, che si pensava potessero diventare rosse. Alla fine, invece, sembra che tutte le otto regioni (più la provincia autonoma di Bolzano) che si trovano in zona arancione resteranno in zona arancione.

Il colore delle regioni: le zone rosse Da lunedì 22 marzo saranno in zona rossa Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Marche, Puglia e provincia autonoma di Trento. Rispetto alla scorsa settimana, passa all’arancione il Molise. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, valuta peraltro la zona rossa rafforzata: “Stiamo ragionando sull’ipotesi di stringere ulteriormente le misure rispetto a quelle previste dal governo nella zona rossa”, ha dichiarato. Il Lazio, confermata regione rossa per la seconda settimana consecutiva, potrebbe passare all’arancione venerdì prossimo, 26 marzo, visto che il valore Rt è già sceso dall’1,25 all’1,06. Se l’incidenza resterà bassa, da lunedì 29 Roma potrebbe tornare arancione. Come cambia il colore delle regioni Abruzzo resta arancione

Basilicata resta arancione

Provincia autonoma Bolzano resta arancione

Calabria resta arancione Campania resta rossa

Emilia-Romagna resta rossa

Friuli-Venezia Giulia resta rossa Lazio resta rossa

Liguria resta arancione

Lombardia resta rossa Marche resta rossa

Molise da rossa ad arancione

Piemonte resta rossa Puglia resta rossa

Sardegna da bianca ad arancione

Sicilia resta arancione Toscana resta arancione

Provincia autonoma Trento resta rossa

Umbria resta arancione

Val d’Aosta resta arancione

Veneto resta rossa TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

