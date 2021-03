Rosso, arancione, giallo: come cambia il colore delle regioni

Come ogni venerdì, oggi la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts ha deciso sul cambio di colore delle regioni italiane. Una nuova stretta resa necessaria dall’impennata della curva epidemiologica, quando ci avviciniamo ai 30mila casi giornalieri, dovuta in particolare al diffondersi delle varianti del Covid. Da lunedì 15 marzo quasi tutta l’Italia sarà colorata di rosso o arancione. Il governo sta ancora discutendo sulle misure da adottare, ma in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico scientifico la zona rossa (già scattata a livello regionale in Campania, Molise e Basilicata) si dovrebbe attivare automaticamente in quelle regioni e province dove i contagi settimanali superino i 250 casi ogni 100mila abitanti. Verso la zona rossa troviamo dunque Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Ma la soglia di incidenza dei 250 casi è stata superata anche in Trentino, in Emilia-Romagna, e nelle Marche. E sono a rischio rosso anche Lazio, Calabria e Veneto. In giallo dovrebbe rimanere la Sicilia e potrebbe finirci la Sardegna. Mezza Italia dunque rischia di finire in lockdown.

Sta per tingersi nuovamente di rosso la Lombardia. Tenendo conto del parametro dell’incidenza dei casi, siamo a 317 contagi, rispetto ai 252 di venerdì scorso. La percentuale di letti occupati in terapia intensiva da malati Covid, infatti, è salita al 43% (la soglia critica è il 30%) e quella in area non critica al 46% (la soglia d’allarme è il 40%). E l’Rt avrebbe sfondato quota 1.25. Si avvia verso la zona rossa anche il Piemonte: i nuovi contagi settimanali sono 304 su 100mila abitanti. I posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina hanno sfondato la soglia d’allarme del 40 per cento (siamo al 44%) e l’indice Rt è salito all’1,41, ben oltre la soglia di 1,25 che segna il passaggio al rosso. In Emilia-Romagna, in base alle ordinanze regionali, sono già rosse le province di Bologna, Modena, Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. Con Reggio-Emilia in arancione scuro. Tutta la Regione potrebbe quindi tingersi di rosso, considerando che il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è salito al 44%.

Nelle Marche siamo a 347 contagi settimanali ogni 100mila abitanti (rispetto ai 265 dell’ultimo monitoraggio) con il 46% dei posti occupati in terapia intensiva e il 54% nei reparti di medicina generale. Da lunedì dovrebbe passare in zona rossa anche il Friuli Venezia Giulia (con un Rt intorno a 1,3 e 397 nuovi positivi settimanali ogni 100mila abitanti). In bilico Veneto e Lazio, con quest’ultima che potrebbe fare in un colpo solo il doppio salto da giallo a rosso, così come la Calabria, dove il numero dei contagi continua ad aumentare. Nella regione guidata da Zingaretti l’Rt viaggia intorno a 1.3, anche se l’incidenza dei contagi è sotto soglia. E anche i tassi di occupazione dei posti letto sono sotto la soglia di allerta.

Situazione seria anche in Toscana dove l’Rt è ampiamente sopra 1 e i posti letti occupati in terapia intensiva sono al 35%, ma probabilmente sarà arancione. Puglia e Liguria sono a forte rischio di passare in arancione, insieme all’Umbria, alla Valle d’Aosta e all’Abruzzo (per quest’ultima non escluso il rosso). In bilico la Liguria. Ancora rosse dalla scorsa settimana sono Campania, Basilicata e Molise. In giallo le due isole maggiori. Le ordinanze per il passaggio di fascia entreranno infatti in vigore lunedì 15 marzo e rimarranno in vigore fino al 28 marzo. La settimana successiva tutta l’Italia sarà blindata per le vacanze di Pasqua, proprio come accaduto a Natale. Nei festivi e prefestivi saranno chiusi bar e ristoranti, limitati gli spostamenti, proibiti gli incontri.

