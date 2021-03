Conferenza stampa Draghi streaming e diretta tv: dove vederla

Conferenza stampa Draghi oggi streaming e diretta tv: dove vederla

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio intorno alle 20, al termine del Consiglio dei Ministri, terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Un cdm iniziato in ritardo, alle 18,35, per lo scontro nella maggioranza sul condono delle cartelle, e che di conseguenza ha fatto slittare la conferenza stampa di Draghi. All’incontro con i giornalisti interverranno i Ministri dell’Economia e del Lavoro, Daniele Franco e Andrea Orlando. Ma dove vedere la conferenza stampa di Draghi in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Dove vederla in tv

La conferenza stampa del presidente Draghi in programma per oggi, venerdì 19 marzo 2021, alle ore 18,30 potrà essere vista sia in tv sia online in live streaming. Per seguirla in televisione basterà sintonizzarsi sulle principali emittenti televisive, ma soprattutto sui canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Conferenza Draghi, dove vederla in streaming

Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Draghi sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

