Covid, le ultime notizie di oggi 13 aprile 2021 in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione in Italia. Finora sono state somministrate più di 13 milioni di dosi [Qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, martedì 13 aprile, aggiornate in tempo reale.

 

COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Italia-Usa, Di Maio: “Con Blinken accordo per accelerare la campagna vaccinale” – Con il segretario di Stato americano Antony Blinken “abbiamo concordato sulla necessità di accelerare insieme la campagna vaccinale. Dobbiamo organizzarci meglio come occidente anche per fronteggiare la geopolitica dei vaccini del quadrante orientale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo l’incontro al dipartimento di Stato.

Turismo: De Luca, continueremo vaccini per fragili e over 80 – Affida a una nota la sua ‘precisazione’ “al comunicato n.17 del Commissario Figliuolo”, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania intenzionato ad affiancare al piano vaccinale con le indicazioni governative uno linea regionale che contempla le categorie economiche, quella turistica su tutte. “Si precisa che per quello che riguarda la Campania, tale comunicazione è scontata”, scrive De Luca. “La campagna di vaccinazione segue le priorità indicate per gli ultraottantenni e le categorie fragili – spiega – la categoria degli ultraottantenni in piattaforma sarà completata al 100% entro questa settimana, e per i non deambulanti entro le due settimane successive. Le Asl impegneranno task force specifiche per le categorie fragili. “Il dato reale che va segnalato è la drammatica carenza di vaccini Pfizer e Moderna, che rappresenta un ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo”, aggiunge. E poi altri rilievi. “Altro dato della realtà concreta, al di là degli schemi nazionali, è l’accumulo di Astrazeneca non utilizzato per varie indisponibilità. E’ per questo vaccino che si procederà a una utilizzazione anche per categorie economiche”, spiega De Luca.

IL BOLLETTINO di ieri In Italia ieri, lunedì 12 aprile 2021, ci sono stati 9.789 nuovi casi e 358 decessi. Il giorno prima c’erano stati 15.746 i nuovi casi e 331 i morti. Salgono a 352 i medici morti in Italia durante la pandemia. Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Pochi i tamponi, come sempre il lunedì: 190.635, 63mila meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in discesa al 5,1% (ieri 6,2%). In lieve aumento invece i ricoveri (anche in questo caso influisce anche l’effetto weekend, che fa registrare meno dimissioni): le terapie intensive sono 8 in più (ieri -3) con 167 ingressi del giorno, e sono 3.593 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 78 unità (ieri -316), e salgono a 27.329. (Qui l’articolo completo)

Roma, i ristoratori in piazza contro le misure anti-Covid: tensione con la polizia – Esercenti e ristoratori del movimento “IoApro” si sono riuniti in piazza a Montecitorio, a Roma, per la seconda volta in una settimana, con l’obiettivo di protestare contro le misure del governo, ritenute insufficienti a risarcire i danni provocati dalle chiusure. La manifestazione è stata organizzata nonostante la questura non l’avesse autorizzata. Diversi i momenti di tensione con la polizia, che non ha permesso ai manifestanti di raggiungere la piazza. La diretta di TPI

Vaccini, Figliuolo risponde a De Luca: “Mettere al sicuro i fragili” – “L’obiettivo è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione. Più celermente si concluderà questa fase, prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive”, lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, rispondendo alle dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca.

Vaccini, De Luca contro Draghi: “In Campania non procederemo per fasce d’età” – “Basta, non procederemo per fasce di età, altrimenti l’economia muore”. Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca a proposito della nuova indicazione del governo di somministrare i vaccini per fasce di età. “Ho appena finito di parlare con il commissario Figliuolo – dice De Luca – al quale ho detto che una volta completati gli ultra ottantenni e i fragili noi non intendiamo procedere per fasce di età. Dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili e le persone anziane ma lavoreremo anche sui settori economici perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età l’economia italiana sarà morta”. Leggi l’articolo completo.

Vaccino: uffici Figliuolo: “Non ci saranno isole Covid free” – Non ci saranno isole Covid free. L’ipotesi che ci possano essere località turistiche privilegiate non esiste, secondo quanto apprende l’AGI, perché vale l’ultima ordinanza di Francesco Paolo Figliuolo che prevede come categorie prioritarie da vaccinare quelle degli over 80 e dei fragili. La Struttura commissariale per l’emergenza Covid conferma all’AGI che l’ordinanza numero 6 – firmata da Figliuolo venerdì scorso, 9 aprile, in coordinamento con il ministero della Salute – ha valenza nazionale e deriva dalle direttive politiche del presidente del consiglio, Mario Draghi. Significa, in pratica, che non ci saranno eccezioni nonostante le ‘lamentele’ di isole, piccoli Comuni o di presidenti di Regione. La priorità resta quella di vaccinare prioritariamente gli anziani e le categorie fragili: è questa, viene ricordato, la linea politica indicata dal premier Draghi e messa nero su bianca, con l’ordinanza, dal commissario Figliuolo.

Vaccini, 4,2 milioni di dosi alle Regioni tra il 15 e il 22 aprile – Sono oltre 4,2 milioni i vaccini che verranno complessivamente consegnati tra il 15 e il 22 di aprile alle strutture sanitarie delle Regioni. Oltre alle linee Pfizer, Moderna e Vaxzevria, le consegne riguarderanno anche Janssen (Johnson & Johnson). Per quest’ultimo vaccino – somministrabile in un’unica soluzione – si tratta del primo approvvigionamento in assoluto per l’Italia. Lo rende noto la struttura del commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. (AGI)

Salvini: “Obiettivo riapertura generale il 2 giugno” – La data del due giugno “va bene per la riapertura generale. Io penso che, come dice lo stesso Draghi, già dai prossimi giorni dove la situazione sanitaria è sotto controllo non sia un diritto ma sia un dovere riaprire attività economiche, sociali, sportive, culturali”. A dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita a Mind, nell’ex area dove si svolse Expo 2015. “Che si possa riaprire tutto a giugno – sottolinea Salvini – è un obiettivo e un auspicio comune. Però siamo ad aprile, laddove la situazione è sotto controllo non puoi chiedere mesi di chiusure e di sacrifici, quando altri Paesi europei sono già aperti da tempo”.

Record di contagi da Covid-19 in India, ma a migliaia di bagnano nel gange – L’India ha superato i 150mila casi e gli 800 morti in un solo giorno. Nonostante i dati preoccupanti, i pellegrini fanno il bagno tutti insieme nel fiume Gange. Il tutto senza distanziamento né mascherine in occasione della tradizionale festività di Kumbh Mela, una delle più importanti celebrazioni induiste che si svolge ogni tre anni a rotazione tra le quatto città sante. Milioni di fedeli pregano insieme e si immergono nel fiume sacro per lavare i propri peccati.

Vaccini, Speranza: “Stiamo lavorando a un green pass. Errori dell’Europa nel negoziare i contratti” – Sotto le festività pasquali è stato possibile fare viaggi all’estero perché “abbiamo sempre mantenuto livello di reciprocità con gli altri Paesi impegnandoci a livello europeo a non troncare le relazioni internazionali e stabilendo, a Natale come a Pasqua, che ci fosse una forma di quarantena, anche se breve come elemento di deterrenza. Purtroppo in questa fase il messaggio che diamo ai nostri cittadini è di evitare viaggi fuori il più possibile”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di ‘Che tempo che fa. “Stiamo lavorando al green pass che sarà una specie di certificato verde che consentirà ai paesi europei una più facile mobilità”, ha aggiunto Speranza.

“Non c’è dubbio che in tema di vaccini sarebbero stati auspicabili tempi più rapidi e veloci, ma continuo a pensare che non abbiamo affatto sbagliato a comprarli a livello europeo. Avremmo forse dovuto farci la guerra, un Paese contro l’altro, e invece abbiamo deciso di acquistarli insieme. Forse i contratti potevano essere costruiti con maggiore accortezza, forse la Commissione europea poteva essere più veloce”, ha ammesso Speranza.

