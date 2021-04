Covid: gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson & Johnson

La Food and Drug Administration e il Centers for Disease Control si apprestano a chiedere nelle giornata di martedì 13 aprile la sospensione delle somministrazioni del vaccino anti-Covid Johnson&Johnson negli Usa.

Lo rivela il New York Times secondo cui la decisione si deve alle reazioni che sei donne, di età compresa tra i 18 e i 48 anni, hanno avuto entro le due settimane successive aver ricevuto il siero prodotto dall’azienda statunitense.

Le donne hanno sviluppato una rara forma di trombosi: una delle sei è deceduta, mentre un’altra è ricoverata in Nebraska in condizioni critiche.

Fino ad ora sono 7 milioni i cittadini Usa ad aver ricevuto il vaccino Johnson & Johnson, la cui particolarità è quella di essere monodose.

Il vaccino anti-Covid J&J è a vettore virale come AstraZeneca, che ha fatto registrare problemi simili con rari e gravi casi di malattie legate ai coaguli di sangue.

La notizia della sospensione arriva proprio nel giorno in cui in Italia sono arrivate le prime 184mila dosi del vaccino Johnson & Johnson.

Proprio nella mattinata di martedì 13 aprile, infatti, le dosi sono state stoccate nell’hub di Pratica di Mare insieme ad altre 175mila dosi del vaccino AstraZeneca, arrivate nella serata di lunedì 12.

I due arrivi, così come sottolineato in una nota dall’ufficio del Commissario straordinario, “sono parte dei 4,2 milioni di dosi che giungeranno in Italia nel periodo 15-22 aprile, che, assieme a quelle nelle disponibilità delle Regioni, contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna a livello nazionale”. Il vaccino J&J è il quarto approvato dalle autorità sanitarie nazionali, dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

