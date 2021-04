Covid Italia, bollettino oggi 12 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 9.789

Decessi: 358

Tamponi effettuati: 190.635

Terapie intensive: + 8

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 524.417

Casi totali: 3.779.594

Decessi: 114.612

Guariti: 3.140.565

In Italia oggi, lunedì 12 aprile 2021, si registrano 9.789 nuovi casi e 358 decessi. Ieri erano stati 15.746 i nuovi casi e 331 i morti. Salgono a 352 i medici morti in Italia durante la pandemia. Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Pochi i tamponi, come sempre il lunedì: 190.635, 63mila meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in discesa al 5,1% (ieri 6,2%). In lieve aumento invece i ricoveri (anche in questo caso influisce anche l’effetto weekend, che fa registrare meno dimissioni): le terapie intensive sono 8 in più (ieri -3) con 167 ingressi del giorno, e sono 3.593 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 78 unità (ieri -316), e salgono a 27.329.

