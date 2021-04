Torna la protesta dei ristoratori: piazza Montecitorio blindata | DIRETTA

Centro di Roma blindato e tutte le ztl chiuse per evitare assembramenti durante la manifestazione non autorizzata davanti Montecitorio, organizzata dal movimento dei ristoratori ‘IoApro‘, alla quale sono previste oltre 10mila persone. Nonostante i divieti, gli imprenditori hanno deciso ugualmente di marciare e si preparano ad “invadere” la Capitale. Il guanto di sfida è stato gettato, e ribadito, anche dopo il comunicato di ieri della Questura di Roma: gli imprenditori non vogliono fare un passo indietro.

Blindate le vie attorno a Palazzo Chigi, Montecitorio e Senato, con transenne e forze dell’ordine che controllano persone in entrata e uscita. Le strade attorno ai Palazzi istituzionali a cui puntano i manifestanti che chiedono aperture immediate verranno chiuse -anche attraverso il dispiegamento di blindati- per evitare che riaccada quanto registrato la settimana scorsa, con scontri fuori alla Camera dei deputati e due agenti feriti. Controlli delle forze dell’ordine anche ai caselli autostradali della Capitale e nelle stazioni ferroviarie per intercettare l’eventuale arrivo di pullman o gruppi di manifestanti diretti al sit-in.

“Partiti, direzione Roma. Noi stiamo andando con le macchine, siamo tanti dalla Toscana del movimento ‘Io Apro’, ma non solo. Ci sono ristoratori provenienti da tutta Italia. Ci ritroveremo tutti nella Capitale, a gruppi di 500 persone e confluiremo tutti a Montecitorio” ha detto questa mattina all’Adnkronos Mohamed “Momi” El Hawi, 34 anni, ristoratore di Firenze, leader del movimento ‘Io Apro’. “Quante persone prevedo oggi? Decine di migliaia – ha affermato – centinaia di pullman pieni, traghetti, macchine, aerei. E tantissimi romani. Nel rispetto della legalità, chiaramente. Tutti sono stati informati di non alzare nemmeno un dito anche se provocati”. “Non vogliamo essere etichettati – ha aggiunto ‘Momi’ – noi siamo cittadini che hanno il diritto di manifestare. Toglierci anche questo sarebbe l’ultimo sopruso che non ci meritiamo”.

