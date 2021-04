Il ministro Garavaglia (Lega): “L’Italia deve riaprire entro il 2 giugno”

Riaperture, Garavaglia (Lega): “Entro il 2 giugno”

L’Italia pronta a ripartire il 2 giugno? Secondo quanto dichiarato dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il primo a parlare di questo orizzonte temporale per le riaperture di negozi, bar, ristoranti e attività commerciali, quella della festa della Repubblica sarebbe “una data finale” entro la quale si augura sia aperto tutto o quasi tutto.

In un’intervista al quotidiano La Stampa, il Ministro in quota Lega ha chiarito di aver parlato proprio del 2 giugno per “far riferimento alla più importante festa nazionale, ossia quella della Repubblica”. “In Francia ad esempio hanno indicato il 14 luglio. Mi riferivo a una data finale entro la quale mi auguro sia aperto tutto o quasi tutto”, ha spiegato. Garavaglia assicura che nei prossimi giorni la cabina di regia comincerà a programmare alcune aperture, sempre tenendo conto dei dati scientifici e dell’andamento dei contagi.

“Ogni settimana che passa perdiamo pezzi di Pil e non ce lo possiamo permettere”, ha detto il Ministro, che a maggio vorrebbe permettere di riaprire “almeno le spiagge”, ma “con protocolli rafforzati all’inizio”. “Ovvio che sarei più contento se le spiagge, come l’anno scorso, aprissero a metà maggio”, ha aggiunto. Ma molto, come prevedibile, dipenderà dal piano vaccinale.

“Da tempo diciamo che dobbiamo programmare. Sappiamo che, finché i numeri non lo consentono, bisogna essere molto prudenti. Ciò non vuol dire che non si deve programmare. Ci sono attività che puoi aprire il giorno dopo: per esempio domani una Regione è in arancione e allora i parrucchieri possono riaprono. Ci sono invece delle attività che hanno bisogno di settimane se non di mesi di anticipo per programmare l’apertura. Ogni settore ha una storia a sé”, ha osservato ancora il leghista.

E per viaggiare in sicurezza, per Garavaglia è essenziale dotarsi di un “green pass” il prima possibile, anticipando i tempi fissati dall’Europa. “Si parla di 15 giugno. Secondo noi bisogna anticipare un po’ per garantire la circolazione nei tempi giusti e per programmare la stagione estiva. Isole free covid? Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme”, ha concluso il Ministro.

Leggi anche: 1. Come cambia il colore delle regioni: in 6 passano all’arancione, la Sardegna diventa rossa; // 2. No dell’Ue alla diffusione degli atti sulla preparazione dell’Italia alla pandemia: “Mina la sicurezza pubblica”; // 3. Se i governi europei guardano alla paura e non alle statistiche (di L. Telese); // 4. La rabbia delle piazze nasce dalle incongruenze di questo esecutivo: chi governa dovrebbe saperlo (di Marco Revelli); // 5. Chi fa da sé fa male all’Europa: il caso AstraZeneca mostra l’incapacità degli Stati di agire con una voce sola (di Marta Vigneri)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Speranza: "Salvini raccatta voti sulle difficoltà delle persone" Vaccini ai detenuti nel Lazio, Salvini: “Roba da matti”. Ma in Lombardia accade da marzo Il dittatore utile e i diritti umani sempre per ultimi (di Giulio Gambino)