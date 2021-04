Rosso, arancione, giallo: come cambia il colore delle regioni

Come ogni venerdì la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts ha deciso sul cambio di colore delle regioni italiane. I dati del monitoraggio della cabina di regia delineano la mappa dell’Italia, divisa in due colori fino alla fine del mese tra un’ordinanza e l’altra del ministro Roberto Speranza. Escluse per decreto, fino al 30 aprile, le zone gialle, sono diverse le regioni italiane che, dopo il consueto monitoraggio settimanale del venerdì, dall’inizio della prossima settimana potrebbero passare dalla fascia rossa a quella arancione, nell’ambito delle misure per affrontare l’emergenza Covid-19

Nella fascia rossa – con regole e divieti più restrittivi per scuola, spostamenti e categorie di negozi – attualmente sono collocate Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Val d’Aosta. Il resto d’Italia è in zona arancione.

Le regioni in arancione

Ecco le Regioni che puntano a tornare o a restare in zona arancione: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio e Toscana. Tra le regioni che sperano nella ‘promozione’ spicca la Lombardia. “I numeri che stiamo valutando ed elaborando da mandare alla cabina di regia a Roma vanno in questa direzione – ha detto il governatore Attilio Fontana – l’indice di incidenza, l’Rt e la pressione sugli ospedali sono in lento ma graduale miglioramento. Quindi potremmo essere inseriti nella zona arancione”. La Lombardia ha archiviato una giornata caratterizzata da 2.537 nuovi casi positivi e 130 morti.

Punta all’arancione anche il Piemonte. “Siamo fiduciosi”, ha detto il governatore Alberto Cirio, sottolineando che la stima dell’indice Rt è sotto 1 e che i contagi sono in calo, secondo i dati del pre report settimanale sull’andamento dell’epidemia da Covid 19. I dati preliminari trasmessi definiscono un’incidenza inferiore 250 casi ogni 100.000 abitanti.

Emilia Romagna e Friuli auspicano che la parentesi in zona rossa possa concludersi grazie all’effetto delle misure nelle ultime settimane. In zona arancione punta a rimanere il Lazio, forte di un indice Rt a 0.9 -in calo rispetto al precedente livello di 1.3- come ha evidenziato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

Le regioni in rosso

A restare rosse sarebbero però quasi sicuramente Calabria, Campania, Puglia e Valle d’Aosta a cui rischia di aggiungersi la Sardegna. Ancora in arancione la Sicilia anche se ormai sono sempre di più i comuni finiti in zona rossa. Diversi territori però guardano oltre e sulla base delle cifre attuali dei contagi – a disposizione dei governatori di centrodestra – il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha calcolato un trend da zona gialla per almeno sei, tra regioni e province autonome: Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo, Trento e Bolzano.

