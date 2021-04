Covid Italia, bollettino oggi 13 aprile 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 13.447

Decessi: 476

Tamponi effettuati: 304.990

Terapie intensive: -67

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 519.220

Casi totali: 3.793.033

Decessi: 115.088

Guariti: 3.158.725

In Italia oggi, martedì 13 aprile 2021, si registrano 13.447 nuovi positivi e 476 morti. Ieri c’erano stati 9.789 nuovi casi e 358 morti. In totale sono stati effettuati 304.990 tamponi (ieri erano stati 190.635). L’indice di positività è al 4,4%, rispetto al 5,1 per cento di ieri.

Le persone attualmente positive al Covid sono 519.220 (-5.197). Il bilancio delle vittime ammonta a 115.088 (+476). I guariti invece sono 3.158.725 (+18.160), per un totale di 3.793.033 casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bollettino sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 26.952 (-377) sono ricoverati in ospedale, 3.526 (-67) necessitano di terapia intensiva, mentre 488.742 si trovano in isolamento domiciliare.

Leggi anche: 1. “A cena fuori da metà maggio”: il piano di Draghi per riaprire i ristoranti / 2. Covid, gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson & Johnson / 3. Vaccini: ora Pfizer alza da 12 a 19,5 euro il costo per ogni dose

4. Vaccini, il generale Figliuolo rivede il piano: “45 milioni di dosi per giugno”. Si allontana l’obiettivo di 500mila somministrazioni al giorno / 5. Estate, ombrelloni, lettini e feste: tutte le possibili regole in spiaggia / 6. “Mascherine cinesi, una su due non protegge, ritiratele”. Ecco i lotti distribuiti alle Asl e finiti sotto inchiesta

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti Treni "Covid free" dal 16 aprile, si sale solo con tampone negativo Vaccino, vertice tra Aifa e ministero della Salute su J&J “Una statua per Gigi Riva”, la lettera al sindaco di Cagliari: “Bloccati dalla burocrazia”