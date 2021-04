Covid: Estate, ecco tutte le possibili regole in spiaggia

Posti in spiaggia su prenotazione, distanziamento tra gli ombrelloni, percorsi dedicati, cabine mono-familiari, niente sport né giochi e prezzi inalterati. Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari (Sib) aderente a Fipe-Confcommercio, affida all’Adnkronos/Labitalia una serie di ipotesi su come sarà la prossima estate al mare.

In primis, quali regole si seguiranno in spiaggia? Il presidente del Sib prevede che gli stabilimenti continueranno a promuovere le prenotazioni – soprattutto online – degli ombrelloni per evitare assembramenti in cassa, favorendo i sistemi di pagamento elettronici e le app.

Molto probabile anche la conferma dell’ombrellone assegnato in base al periodo di permanenza. “Sarà opportuno privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni e in ogni caso sarà necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata”, rimarca Capacchione.

Anche quest’anno si dovranno seguire una serie di apposite norme per assicurare il distanziamento sociale in spiaggia e fuori. Gli stabilimenti cercheranno, se possibile, di differenziare i percorsi di entrata e uscita, magari con un’apposita segnaletica. Le cabine dovrebbero essere riservate ai soli membri dello stesso nucleo familiare e a chi condivide la medesima abitazione.

Inoltre, la distanza minima consigliata tra le diverse file degli ombrelloni “dovrebbe essere pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo“. Sdraio e lettini dovrebbero essere posti ad almeno due metri di distanza, una regola a cui si potrà derogare solo in caso di membri dello stesso nucleo familiare o di residenti nella stessa abitazione.

Restano vietate tutte le pratiche che rischiano di promuovere assembramenti. Così saranno chiuse le piscine all’interno degli stabilimenti, i giochi di gruppo, gli sport, le feste e gli eventi in spiaggia.

Infine, i costi. “I prezzi dei servizi di spiaggia, immaginiamo, non subiranno aumenti quest’anno: siamo infatti consapevoli della non facile situazione economica di molte famiglie italiane, anche a causa della pandemia. Per ombrellone e lettino si va da un minimo di 12 euro fino ai 40 euro delle zone più rinomate come la Versilia. Ovviamente il prezzo può aumentare in base agli eventuali servizi richiesti”, sottolinea Capacchione. “Molti imprenditori balneari riproporranno una serie di pacchetti o convenzioni apprezzati dalla clientela negli anni scorsi oltre alla possibilità di pagare a rate o a fine stagione“.

Leggi anche: / Il governo punta alla ripartenza a maggio. Possibili segnali di apertura a fine aprile / Come cambia il colore delle regioni: in 6 passano all’arancione, la Sardegna diventa rossa / No dell’Ue alla diffusione degli atti sulla preparazione dell’Italia alla pandemia: “Mina la sicurezza pubblica” / Se i governi europei guardano alla paura e non alle statistiche (di L. Telese) / La rabbia delle piazze nasce dalle incongruenze di questo esecutivo: chi governa dovrebbe saperlo (di Marco Revelli)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID NEL MONDO

Potrebbero interessarti "A cena fuori da metà maggio": il piano di Draghi per riaprire i ristoranti Cambia il piano vaccinale di Figliuolo: "45 milioni di dosi per giugno" "Noi, lavoratori dei musei del Trentino, sottopagati e senza tutele"