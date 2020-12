Sta bene ed è asintomatica la donna risultata positiva alla variante “inglese” del Covid. A quanto si apprende, inoltre, la donna non è ricoverata ma si trova in isolamento con il suo compagno nella loro abitazione a Roma.

L’uomo, di origine britanniche, è anche lui positivo al Covid e asintomatico, era rientrato alcuni giorni fa dal Regno Unito, ma, al momento, non risulta essere stato contagiato dalla variante “inglese”.

La sua compagna risulta avere una forte carica virale. Questi due elementi, quindi, confermerebbero il fatto che la nuova variante del Covid è molto contagiosa, ma non più aggressiva del virus che finora ha circolato in Europa. Per avere delle certezze in più, tuttavia, serviranno diversi studi.

Intanto, l’Italia, così come altri Paesi d’Europa, ha deciso il blocco dei voli dal Paese e tamponi e quarantena per chi è rientrato dal Regno Unito in Italia da meno di 14 giorni.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è detto molto preoccupato per questa nuova variante del Covid che potrebbe circolare in Italia già da diversi mesi.

Il boom di casi nel Regno Unito nonostante le restrizioni, per il ministro, “è la prova che questa nuova variante ha una capacità di trasmissione molto maggiore della precedente. Per questo non potevamo che decidere subito il fermo dei voli, per permettere ai nostri scienziati di capire di più. Se bisognerà rivedere l’ordinanza lo faremo, ma adesso non avevamo altra scelta”.

L’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha invece lanciato l’allarme sulla possibilità che la variante possa “influenzare le prestazioni di alcuni test diagnostici” specificando però che “non ci sono prove che indicano cambiamenti nella gravità della malattia”.

