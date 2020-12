Nel Regno Unito, dopo il lockdown duro nazionale, ha registrato 36mila casi di Covid-19 in 24 ore. È questo il dato che preoccupa il ministro della Salute Roberto Speranza, che ieri, a causa della notizia della nuova variante del virus, ha deciso il blocco dei voli dal Paese e tamponi e quarantena per chi è rientrato dal Regno Unito in Italia da meno di 14 giorni.

Ma sulla nuova variante, la cui presenza in Italia è stata documentata da un primo caso a Roma. il ministro non si fa illusioni: riuscire a tracciarla e contenerla è molto difficile. “Se da Wuhan il virus è arrivato, senza che ce ne accorgessimo, a Codogno e a Vo’ Euganeo, come possiamo non essere preoccupati da una variante che parte da Londra? E con ogni probabilità sarà già a Roma, Venezia, Torino?”, dice Speranza in un virgolettato citato da Repubblica.

Il boom di casi nel Regno Unito nonostante le restrizioni, per il ministro, “è la prova che questa nuova variante ha una capacità di trasmissione molto maggiore della precedente. Per questo non potevamo che decidere subito il fermo dei voli, per permettere ai nostri scienziati di capire di più. Se bisognerà rivedere l’ordinanza lo faremo, ma adesso non avevamo altra scelta”.

La variante inglese non sembra dare forme più gravi di quello esistente, ma si diffonde più velocemente. Secondo quanto rilevato dai tecnici, la trasmissibilità del nuovo ceppo è di 0,5 di Rt superiore rispetto al precedente. Se dovesse prendere piede in Italia, l’ipotesi di arrivare a fine gennaio con un indice di contagio di 0,5 sarebbe impossibile.

Il nostro Paese, già con gli ospedali sotto pressione per la seconda ondata, non può permettersi di rischiare. Per queste ragioni, Speranza ha scelto la linea della massima prudenza e ha interrotto, insieme ad altri Paesi, i collegamenti dal Regno Unito fino al 6 gennaio.

La buona notizia è che gli ultimi elementi arrivati nella tarda serata di ieri al ministero confermano che gli scienziati europei sono ragionevolmente convinti dell’efficacia dei vaccini anche su questa variante di Covid. Intanto Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, denuncia: “Gli inglesi sapevano e hanno taciuto per 3 mesi, ora in Italia serve il lockdown”.

