Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In miglioramento i dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Ieri sono stati registrati 15.104 nuovi casi e 352 morti, con tutti gli indicatori in calo rispetto al giorno precedente. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 21 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

CORONAVIRUS IN ITALIA: DIRETTA

Ore 07.00 – Locatelli: “Variante? Improbabile che il vaccino perda efficacia” – “Anche se ci sono mutazioni, come quelle segnalate prima in Gran Bretagna e poi in altre aeree, è altamente improbabile che si perde l’efficacia del vaccino”. Ad assicurarlo è il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, che, a Che tempo che fa su Rai 3, tiene a sottolineare come “la risposta per uscire da questa situazione è il vaccino, sia per il profilo di sicurezza sia per l’efficacia”.

Ore 06.30 – Crisanti: “Variante? Era già in Spagna; preoccupa l’alto R0” – La variante inglese del Covid “ha un indice R0 maggiore e questo non è una buona notizia”. Lo ha detto all’AGI il virologo Andrea Crisanti, commentando la notizia della mutazione del Covid che si sta diffondendo nel Regno Unito e che è stata isolata anche in Italia. “Sarebbe stata una pessima notizia se avesse avuto anche un’alta virulenza”, ha spiegato Crisanti. La versione britannica “è apparsa in Spagna quest’estate e da lì, probabilmente a causa dei flussi turistici, si è spostata in Gran Bretagna”, ha osservato il virologo secondo cui “non è chiaro perché si sia diffusa in modo diversa. Ma c’è un fatto da considerare: l’Inghilterra è il Paese in cui si fanno più sequenziamenti al mondo e purtroppo più si cerca più si trova”. Quanto al rischio di un invalidamento dei vaccini, Crisanti ha rassicurato: “In base alle informazioni che si hanno ora è assai probabile che ciò non accadrà. Ovviamente bisognerà verificare che le persone vaccinate non si infettino di nuovo”.

Ore 06.00 – Impennata contagi nel Nisseno, chiesta zona rossa – Impennata di positivi al Covid-19 nelle ultime ore in un piccolo Comune del Nisseno, Milena, un paese di 2900 abitanti che ora rischia di essere dichiarato ‘zona rossa’. Nelle ultime ore 62 abitanti sono risultati affetti da Coronavirus, e si aggiungono agli altri 25 dei giorni scorsi con centinaia di persone in isolamento domiciliare. A chiedere al presidente della Regione, Nello Musumeci, che il piccolo Comune venga dichiarato ‘zona rossa’ è stato il sindaco, Claudio Cipolla, di concerto con l’Asp di Caltanissetta. “La situazione è peggiorata nel giro di pochissimi giorni – ha detto il sindaco Cipolla – e i tamponi positivi sono aumentati in maniera esponenziale, per cui il provvedimento si rende necessario per scongiurare il peggio. Non sappiamo da dove sia partito il focolaio e al momento stiamo lavorando con l’Asp per garantire la salute di tutti i cittadini”. Il primo cittadino ha intanto disposto la chiusura al pubblico degli uffici comunali, a eccezione dei servizi necessari per i quali sarà garantita la presenza. Si raccomanda ai cittadini di rimanere in casa.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Speranza,”Tampone obbligatorio per si trova in Italia ed è stato in Gb negli ultimi 14 giorni” – “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione”. Lo afferma su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. “La variante del Covid, da poco scoperta a Londra – aggiunge – è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.

Corsa ai regali nell’ultimo weekend prima di Natale: folla da shopping nelle città – Gli italiani, in vista del lockdown “ibrido”, tra rosso e arancione, che durerà fino alla Befana si sono riversati nelle strade per le compere che in tempi normali venivano distribuite nell’arco di parecchi giorni. Fiume di gente in via del Corso a Roma e al Vomero a Napoli. A Milano code davanti a molti negozi. In tanti anche a Torino, Pescara e Padova.

Italia, tutti i voli con Gb sospesi (sia in arrivo che in partenza) – Tutti i voli tra l’Italia e la Gran Bretagna sono sospesi, sia in arrivo che in partenza. Lo si apprende da fonti di governo dopo l’annuncio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in seguito alla nuova variante del virus che sta circolando principalmente a Londra e nel sudest dell’Inghilterra.

Natale: fermento tra regioni e c’è chi vuole più restrizioni – Il decreto che ha sancito la mappa delle restrizioni per le feste di Natale, funestate dal covid, è legge: nei giorni festivi e prefestivi dunque tutta l’Italia diventerà zona rossa mentre negli altri giorni resterà gialla. Come riporta AGI, però, tra le Regioni c’è fermento e alcuni governatori protestano e chiedono più restrizioni, mentre altri come l’abruzzese Marsilio, presidente dell’unica unica zona arancione d’Italia, chiede un allentamento. E qualcuna potrebbe arrivare ad emettere provvedimenti più duri di quelli nazionali.

Capofila delle proteste, come spesso accade, Vincenzo De Luca: “La Campania non sarà zona gialla nemmeno per i pochi giorni a ridosso delle feste”, ha detto senza mezzi termini. E infatti l’Unità di Crisi della Regione ieri ha confermato le limitazioni già in vigore con la zona arancione. Rimarrà valida l’ordinanza regionale del 10 dicembre, con controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio, provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree e negozi chiusi. “Immagino che sarete tutti entusiasti dopo le decisioni del governo nazionale – ha rimarcato polemicamente De Luca – Io non ho capito niente, si apre e si chiude, giallo, rosso, arancione, non si è capito niente”. Prima di lui era stato il governatore veneto Luca Zaia a prendere provvedimenti quali la chiusura dei confini comunali dalle ore 14 nel periodo compreso tra il 19 dicembre e il 6 gennaio”. “Il grande tema – aveva spiegato anticipando il dl – è di regolamentare i flussi tra i territori comunali. E’ una sorta di zona arancione ‘ridotta’ perchè dà la concessione fino alle ore 14 di muoversi tra i comuni”.

Dl Natale, Meloni: “Conte e Franceschini dimenticano il turismo” – “Conte e Franceschini dimenticano, ancora una volta, uno dei settori trainanti della nostra economia: il turismo e il mondo della ricettività”. E’ quanto sostiene Giorgia Meloni, con riferimento al decreto Natale. “Il governo non ha avuto il coraggio di bloccare formalmente queste attività, perché poi avrebbe dovuto ristorarle, ma le chiude di fatto perché le rende impossibili da raggiungere con le nuove restrizioni – afferma la presidente di Fratelli d’Italia -. Nessuna traccia dei ristori, che forse arriveranno a gennaio, quando sarà ormai troppo tardi. Questo nuovo decreto condanna a morte un intero comparto che, soprattutto in montagna e nelle città d’arte, genera di norma nel periodo natalizio gran parte dei propri ricavi invernali. È ignobile il disprezzo della sinistra per tutti gli imprenditori e operatori del mondo dell’ospitalità, che rappresentano uno dei fiori all’occhiello del tessuto produttivo italiano e contribuiscono a promuovere la nostra nazione nel mondo”.

Calabria: ordinanza Spirlì per rientri, pronti 50.000 tamponi – Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato oggi una nuova ordinanza, la numero 97, relativa ai rientri delle persone fisiche nel territorio regionale durante le festività natalizie. Lo riferisce una nota diffusa dall’Ufficio stampa della Giunta regionale. Nell’ordinanza “è fortemente raccomandato alle persone fisiche arrivate nel territorio regionale con mezzo pubblico o privato, nelle 72 ore antecedenti l’adozione della presente ordinanza, o che giungano in Calabria – nei limiti di quanto consentito dai provvedimenti nazionali vigenti – fino al 23 dicembre 2020, di sottoporsi al tampone rapido antigenico gratuito, nelle giornate del 20, 21, 22 e 23 dicembre, presso i drive-in o postazioni fisse appositamente predisposte in ciascun territorio provinciale”. “Questa ordinanza – spiega il presidente Spirlì – esce solo oggi perché abbiamo atteso l’arrivo dei tamponi antigienici necessari ai test dalla struttura del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Arcuri. Si tratta di 50 mila tamponi per una stima di circa 30 mila rientri”.

Leggi anche: 1. Dpcm Natale, passa la linea dura: zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione nei feriali. Spostamenti limitati / 2. Covid, Conte alla domanda di TPI: “Il vaccino non sarà obbligatorio, il 27 Vaccine Day” / 3. Campania, De Luca: “Restiamo arancioni, bar e ristoranti chiusi con divieto di asporto dalle 11”

Potrebbero interessarti Covid, isolato in Italia primo caso della nuova variante inglese Nuovo ceppo Covid: l'opinione di Pregliasco, Galli e Crisanti Padova, padre uccide i due figli di 13 e 15 anni e poi si toglie la vita