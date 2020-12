Covid, 15.104 nuovi casi e 352 morti: il bollettino del 20 dicembre

I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 622.760

Casi totali: 1.953.185

Decessi: 68.799

Guariti: 1.261.626

Ricoverati in terapia intensiva: 2.743

Ricoverati in ospedale: 25.158

In isolamento domiciliare: 594.859

Secondo il bollettino di oggi, domenica 20 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 15.104 nuovi casi, contro i 16.308 di ieri, e 352 i morti (ieri erano stati 553). Sono 137.420 i tamponi per il Coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo di quasi 40 mila rispetto ai 176.185 di ieri. Il tasso di positività è dell’11%, in aumento dell’1,8% rispetto al 9,2% di ieri.

I casi Covid-19 in Italia dall’inizio dell’emergenza sono ora 1.953.185 (15.104 in più rispetto a ieri), di cui 68.799 morti e 1.261.626 dimessi e guariti, 12.156 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 622.760, ieri era di 620.166, un aumento di 2.594 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 25.129.125, di cui 137.420 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 185.320). Il totale delle persone testate è di 14.289.494.