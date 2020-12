Natale, le misure al vaglio del governo

È convocato per oggi alle 18 il Consiglio dei ministri nel quale secondo fonti di governo si potrebbero definire le misure anti Covid da adottare a Natale, e che potrebbero essere annunciate in serata con una conferenza stampa: sul tavolo anche le regole per le riunioni familiari.

L’obiettivo è quello di arginare il contagio e far scendere l’indice Rt – stabile allo 0,8 – almeno allo 0,5, la soglia minima che farebbe tirare un sospiro di sollievo. Ma i numeri faticano a scendere, e ieri il bilancio giornaliero dei decessi era di 683 con 18.236 contagi e 14.169 tamponi in meno rispetto al giorno precedente. La percentuale positivi/tamponi è tornata infatti a salire al 9,8 per cento.

Zona rossa a Natale: quando valgono i divieti

Ma quali saranno le misure in vigore durante le festività natalizie? Le riunioni familiari saranno vietate solo a Natale? L’ipotesi è che ci sia una stretta solo nei giorni più caldi, e cioè dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al tre gennaio, con un periodo di “respiro” dal 28 al 30 dicembre. Si discute ancora sull’opportunità di imporre un mini lockdown anche in occasione dell’Epifania, fino ad ora rimasta fuori dall’ipotesi zona rossa. Ma la stretta si estenderebbe anche ai festivi, con un lockdown “alla tedesca” dal 24 dicembre al 6 gennaio se passasse la linea dura dei rigoristi.

Riunioni familiari a Natale: deroga al divieto di ospitare

Secondo la bozza che circola in queste ore potrebbe esserci una deroga al divieto di ospitare parenti nei giorni festivi. L’ipotesi è di consentire di invitare al massimo altre due persone non conviventi, ma nel rispetto di alcuni criteri: permessi gli incontri tra congiunti non conviventi soltanto per il primo e secondo grado di parentela, e cioè genitori e figli, nonni, nipoti e fratelli. Esclusi zii, cugini e amici.

Un figlio che va a trovare un padre, per esempio, non dovrebbe muoversi con più di un membro della famiglia per volta. Un modo per garantire che chi ospita lo faccia accogliendo un massimo di due familiari non conviventi. Ma Conte vorrebbe far passare un’altra deroga, e cioè quella di non calcolare nel conteggio dei commensali chi ha meno di 14 anni, come accadrà in Germania secondo le regole pensate dal governo tedesco.

Divieto di spostamenti

Le altre misure che dovrebbero valere dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al primo gennaio e infine il 2 e 3 gennaio – con spostamenti consentiti all’interno delle Regioni negli altri giorni, salvo che non si decida di chiudere per due settimane – restano quelle da zona rossa: divieto di spostamenti sia tra Comuni che tra Regioni salvo comprovate esigenze lavorative, di lavoro o altre necessità e salvo che si faccia rientro nel proprio comune di residenza, sempre presentando l’autocertificazione.

Chiusi negozi bar e ristoranti

Chiusi negozi (salvo alcune attività commerciali come supermercati, generi alimentari o ferramenta) bar e ristoranti con asporto consentito fino alle 22 e domicilio sempre possibile. Restano aperte librerie, parrucchieri e fiorai. Chiusi centri estetici, musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Durante gli altri giorni bar e ristoranti rimarrebbero aperti fino alle 18 e i negozi fino alle 21 salvo che non si opti per la chiusura permanente anche dal 27 al 30.

Sport e competizioni sportive

Sospese nei giorni previsti tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

