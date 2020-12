Casellati: “Inimmaginabile che gli italiani non sappiano ancora cosa si potrà fare a Natale”

“Le famiglie non sanno ad oggi se, quando e con chi potranno trascorrere le feste di Natale”, ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, attaccando il governo sui ritardi per le modifiche al Dpcm, nel corso del tradizionale incontro con la stampa parlamentare per gli auguri di Natale.

“È incomprensibile che gli italiani non sappiano come comportarsi – ha dichiarato – Regole anche ferree, ma certe, perché è inimmaginabile che ci si trovi all’ultimo momento di fronte al fatto di non potere portare un augurio ad un genitore anziano, solo e magari anche malato”.

“A 10 mesi dall’inizio della pandemia, troppi sono i ritardi, le indeterminatezze e le disomogeneità nella riorganizzazione sanitaria. Sono errori che non possiamo permetterci di ripetere rispetto alla grande sfida che tutti attendiamo dalla distribuzione dei vaccini anti-Covid. Altri Paesi sono già operativi, mentre l’Italia ha ancora difficoltà sui vaccini anti-influenzali. In tanti settori, non solo nella sanità, l’incertezza con cui il Paese si muove è ciò che preoccupa di più i cittadini”, ha concluso la presidente del Senato.

Zona rossa a Natale: verso nuove misure

Intanto, è convocato per oggi alle 18 il Consiglio dei ministri nel quale secondo fonti di governo si potrebbero definire le misure anti Covid da adottare a Natale, e che potrebbero essere annunciate in serata con una conferenza stampa: sul tavolo anche le regole per le riunioni familiari.

Ma quali saranno le misure in vigore durante le festività natalizie? Le riunioni familiari saranno vietate solo a Natale? L’ipotesi è che ci sia una stretta solo nei giorni più caldi, e cioè dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al tre gennaio, con un periodo di “respiro” dal 28 al 30 dicembre. Si discute ancora sull’opportunità di imporre un mini lockdown anche in occasione dell’Epifania, fino ad ora rimasta fuori dall’ipotesi zona rossa. Ma la stretta si estenderebbe anche ai festivi, con un lockdown “alla tedesca” dal 24 dicembre al 6 gennaio se passasse la linea dura dei rigoristi.

