Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Prosegue il confronto sulle misure che il governo si appresta ad adottare per contenere la pandemia di Coronavirus in Italia durante le festività. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 18 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

CORONAVIRUS IN ITALIA: DIRETTA

Ore 07.08 – Un milione di persone in viaggio, controlli speciali in autostrada – Nelle stazioni italiane è previsto il pienone. I treni in partenza da Torino, Milano, Roma verso il sud fanno registrare il tutto esaurito da giorni e nonostante viaggino a capienza dimezzata, garantendo il distanziamento, decine di migliaia di persone si affolleranno sui binari. La polizia ferroviaria e i carabinieri cercheranno di veicolare il flusso su percorsi dedicati e di garantire il distanziamento, controlli saranno disposti anche a bordo dei convogli per verificare che tutti i passeggeri indossino correttamente le mascherine per tutta la durata del viaggio. Si preannunciano lunghe code ai check-in e ai gate anche negli aeroporti.

Ore 07.00 – Roma, in caso zona rossa controlli Natale come a marzo – Il Comitato Provinciale di ordine e sicurezza, in caso di inasprimento delle misure di prevenzione per il Natale da parte del Governo, tornerà a riunirsi nell’immediato per pianificare gli adeguamenti dei controlli. Da fonti di polizia, si apprende inoltre che con tutta probabilità, nel caso di una “Zona rossa” generalizzata, le forze dell’ordine ricalcheranno i modelli operativi di impiego e controllo già impiegati nel primo lockdown di marzo scorso

Ore 06.30 – Governo impugna ordinanza Val d’Aosta su ristoranti – Il Governo ha impugnato l’ordinanza con cui la Regione Valle d’Aosta ha riaperto ieri bar e ristoranti, in deroga alla fascia arancione in cui si trova ancora. Trattandosi di un’ordinanza e non di una legge regionale, è stato presentato un ricorso al Tar da parte dell’Avvocatura di Stato. La richiesta è partita dal ministro degli Affari regionali Boccia e della Salute Speranza. Sul ricorso dovrà pronunciarsi il Tar della Valle d’Aosta, a cui il governo ha chiesto sia la sospensiva sia l’annullamento del provvedimento. L’ordinanza 552 dell’11 dicembre 2020 dispone che le attività di bar e ristoranti possano rimanere aperte dalle 5 alle 18, solo con servizio al tavolo.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Morto serial killer Donato Bilancia – Il serial killer Donato Bilancia, condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a 16 per un tentato omicidio, è morto a causa del Covid presso il carcere Due Palazzi di Padova. I delitti commessi da Bilancia sono avvenuti tra il 1997 e il 1998 tra la Liguria e il Piemonte.

Arcuri: “Curva contagi congelata ma non appiattita” – “Confermiamo che la curva si è stabilmente congelata, ma purtroppo non si è appiattita, non è scomparsa”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, in conferenza stampa. “È quindi confermiamo una considerazione ormai ovvia: sarebbe davvero complicato cominciare nei prossimi giorni la campagna vaccinale con una condizione di recrudescenza dei contagi, ovvero con la possibile terza ondata”.

Amendola: “A Natale ultimi sacrifici prima del vaccino” – “Il 27, 28 e 29 dicembre parte la vaccinazione europea. Sui vaccini abbiamo fatto un accordo buono, l’Europa da tempo si è messa a raccogliere risorse soprattutto a partecipare ai consorzi per il vaccino. L’annuncio della presidente Ursula von der Leyen dà una luce in fondo al tunnel”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, nel corso di SkyTg24 Economia.

Il bollettino di oggi – Le persone attualmente positive al Covid sono 635.343 (-10.363), 67.220 i morti (+683) e 1.203.814 i guariti (+27.913), per un totale di 1.906.377 casi (+18.236): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 635.343 attualmente positivi, 26.427 (-470) sono ricoverati in ospedale, 2.855 (-71) necessitano di terapia intensiva, mentre 606.061 (-9.822) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumentano rispetto a ieri i nuovi casi (18.236 contro i 17.572 di ieri) nonostante nell’ultimo giorno siano stati fatti meno tamponi (185.320 contro i 199.489 di ieri). Stabile, ma ancora alto, il numero dei morti (683 contro i 680 di ieri), mentre si conferma il decremento sia dei ricoveri ordinari che delle terapie intensive. Nell’ultimo giorno, infatti, i ricoveri ordinari scendono di 470 unità (ieri il dato era di -445), mentre le terapie intensive calano di 71 unità (il dato di ieri era di -77). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento di nuovi casi è il Veneto con 4.402 contagi, seguito dalla Lombardia con 2.730, dall’Emilia-Romagna con 1.667 e dal Lazio con 1.597 nuovi contagi. Il bollettino.

Possibile Cdm domani per misure Natale – Dovrebbe tenersi domani una riunione del Consiglio dei ministri durante la quale verranno discusse anche le misure sulla stratta di Natale. Il governo, infatti, potrebbe procedere con un decreto, secondo quanto riferisce una fonte parlamentare della maggioranza.

Zaia anticipa il Governo: Comuni chiusi dal 19 dicembre al 6 gennaio – Chiusura dei confini comunali dalle ore 14 nel periodo compreso tra il 19 dicembre e il 6 gennaio: questo il cuore dell’ordinanza anticipata dal presidente della Regione, Luca Zaia e che sarà firmata nelle prossime ore. “Siamo arrivati a giovedì non è ben chiaro cosa accadrà” a livello nazionale. “Davanti ad una incertezza che oggi è palpabile circa la misura a livello nazionale” occorre “prendere questo provvedimento”, ha spiegato il governatore, parlando di “una sorta di zona arancione ridotta perché dà la concessione fino alle ore 14” di muoversi tra i Comuni. Questo provvedimento “mantiene inalterate tutte le attività produttive e commerciali. Ma dalle 14 si lavora solo con i cittadini della propria città”, ha concluso Zaia. Leggi l’articolo completo.

