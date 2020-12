Conferenza Conte diretta live 18 dicembre 2020: ecco il nuovo Dpcm anti-Covid

Oggi, venerdì 18 dicembre 2020, è stato emanato il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid per il periodo di Natale e Capodanno: le norme vengono presentate in diretta dal premier Conte in una conferenza stampa che TPI segue in diretta live. Di seguito, trovate tutte le dichiarazioni del premier.

Dove vedere la conferenza in diretta tv e streaming

La conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, potrà essere seguita in diretta tv sulle principali emittenti televisive, tra cui i canali all news come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Conte sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

Le anticipazioni del nuovo Dpcm

Secondo le anticipazioni il nuovo Dpcm emanato dal governo dovrebbe prevedere una stretta nei giorni festivi e prefestivi. Nelle giornate del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, e 1, 2, 3 gennaio tutta Italia sarà considerata zona rossa.

Questo vuol dire che in questi giorni saranno chiusi tutti i negozi, ad eccezione fatta di supermercati, beni alimentari e di necessità, mentre bar e ristoranti potranno essere aperti fino alle 22 solo ed esclusivamente per l’asporto, mentre non vi sono limitazioni per le consegne a domicilio.

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri, mentre è vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, che dovrà essere giustificato tramite autocertificazione. Vietati, inoltre, gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Tuttavia, potrebbe esserci una deroga al divieto di ospitare parenti nei giorni festivi. Ogni nucleo familiare, infatti, potrebbe ospitare altri due familiari non conviventi.

Per quanto riguarda i giorni feriali, invece, dovrebbero essere attuate le norme previste per la fascia arancione (qui lo schema delle restrizioni per ogni fascia).

