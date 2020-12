Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 74 milioni le persone colpite dal Coronavirus nel mondo, che ha provocato più di un milione e seicentomila morti. Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Di seguito gli aggiornamenti dal mondo sul Covid di oggi, venerdì 18 dicembre 2020, in tempo reale.

 

CORONAVIRUS NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.13 – Usa, comitato esperti Fda dà ok a Moderna – Il comitato consultivo di esperti della Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia del farmaco americano, ha dato il via libera all’autorizzazione d’emergenza del vaccino Moderna. Il via libera al vaccino Moderna da parte degli esperti del Vaccines and Related Biological Priduct Advisory Committe apre la strada all’invio di sei milioni di dosi già questo fine settimana. Gli esperti si sono espressi all’unanimità. Ora si attende l’imminente autorizzazione da parte dell’Fda per l’uso d’emergenza, che renderà quello di Moderna il secondo vaccino ad essere approvato negli Usa.

Ore 06.44 – In Usa 247mila nuovi contagi e 3.249 decessi – Gli Stati Uniti hanno raggiunto 17.179.180 casi confermati di coronavirus questo giovedì e 310.325 morti, secondo un conteggio della Johns Hopkins University. Il dato odierno è di 3.249 morti e 247.544 nuovi contagi. Lo Stato di New York rimane il più colpito nel paese dalla pandemia con 36.052 morti, seguito da Texas (24.934), California (21.968), Florida (20.305) e New Jersey (18.080). Altri stati con un elevato numero di vittime sono Illinois (15.985), Pennsylvania (13.329), Michigan (11.801), Massachusetts (11.558) o Georgia (10.294). In termini di contagi, la California ha 1.737.342, seguita dal Texas con 1.542.131, la terza è la Florida con 1.168.483, l’Illinois è quarta con 879.428 e New York quinta con 815.469.

Ore 06.14 – In India 22.890 nuovi casi, vicina a soglia 10 milioni – L’India nelle ultime 24 ore ha registrato altri 22.890 casi di coronavirus, portando il bilancio complessivo vicino alla soglia dei 10 milioni di contagiati dall’inizio dell’epidemia (9.979.447). E’ il quinto giorno consecutivo che il numero di casi resta sotto i 30 mila. I morti sono stati 338, per un totale di 144.789

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE, COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO

Vaccino: von der Leyen, bene anticipo riunione Ema su Moderna – L’Ema ha deciso di “anticipare al 6 gennaio la riunione per discutere del vaccino di Moderna”. Lo ha ribadito su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen su Twitter, accogliendo “con favore” la notizia. “Si tratta del secondo vaccino su cui l’Ema darà una valutazione scientifica, dopo quella su BionTech/Pfizer attesa per la settimana prossima”, ha ricordato von der Leyen. “Stiamo facendo buoni progressi nell’assicurarci i vaccini”, ha concluso.

Il re di Svezia: “Abbiamo fallito” – Il re di Svezia boccia il modello scelto dal Paese scandinavo nel contrasto alla pandemia di Covid-19, incentrato sull’assenza di misure restrittive e sul senso di responsabilità dei cittadini. “Abbiamo fallito, abbiamo un gran numero di morti. E questo è terribile”, ha dichiarato Carlo XVI Gustavo durante un programma tv. Anche il premier svedese, Stefan Loefven, ammette la criticità della situazione, puntando il dito contro molti esperti, che avrebbero sottovalutato la portata della seconda ondata. Leggi l’articolo completo.

Vaccino, campagna al via in Europa dal 27 dicembre – Gli stati membri dell’Unione europea programmano l’inizio della campagna di vaccinazioni contro il Covid il 27 dicembre. Lo ha dichiarato il ministro della Salute tedesco, Jens Sphan, citato dal quotidiano britannico The Guardian. “In Germania inizieremo, se l’approvazione arriva come previsto, il 27 dicembre. Gli altri paesi dell’Ue vogliono poter iniziare e vogliono iniziare dal 27 dicembre”, ha detto Sphan prima di un incontro con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e dirigenti della Biontech.

Brasile: Bolsonaro lancia la campagna sul vaccino, ma lui non lo farà – Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha lanciato la campagna vaccinale nel Paese sudamericano, tra i più colpiti dalla pandemia di Covid-19, il giorno dopo aver annunciato che non si farà iniettare il siero. Il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, ha annunciato che le somministrazioni potrebbero iniziare già a febbraio. “Dopo la tempesta, la calma”, ha dichiarato Bolsonaro nella cerimonia di presentazione della campagna vaccinale, “i governatori dei 27 Stati hanno un unico obiettivo: il bene comune, il ritorno alla normalità”. Il presidente brasiliano ha fatto sapere che la settimana prossima firmerà un’ordinanza per lo stanziamento di 20 miliardi di reais (circa 3,2 miliardi di euro) per acquistare dosi di un “vaccino che rispetti i criteri di sicurezza ed efficacia” dell’Anvisa, l’agenzia del farmaco brasiliana. Il vaccino, ha promesso Bolsonaro, sarà “gratis e non obbligatorio”. Una volta giunta l’autorizzazione dell’Anvisa, la distribuzione inizierà “in cinque giorni”, ha spiegato Pazuello, il cui piano prevede di completare la vaccinazione dell’intera popolazione entro 16 mesi.

Twitter rimuoverà post complottisti sul vaccino – Twitter ha annunciato che dalla settimana prossima etichetterà e, nei casi più gravi, rimuoverà i post che contengono “disinformazione dannosa” sui vaccini contro il coronavirus, la cui somministrazione è iniziata in questi giorni negli Stati Uniti. Il social network, si legge in una nota, colpirà solo le “teorie del complotto deliberate”, come quelle secondo le quali l’immunizzazione è uno strumento di controllo della popolazione o è inutile in quanto il coronavirus non esisterebbe.

