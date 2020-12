L’Unità di Crisi, riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”. Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal Presidente Vincenzo De Luca, saranno previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale.“

“La Campania non cambia colore, rimane come è adesso: arancione. Fino al 24, poi si adottano le misure anti-Covid nazionali”. Così, a margine di una iniziativa a Pompei, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato la nuova ordinanza regionale alla vigilia del passaggio della regione, a partire da domani, in fascia gialla.

Dopo il mancato rinnovo dell’ordinanza del ministro Speranza che aveva classificata la Campania in un’area di rischio più elevata, De Luca ha firmato una nuova ordinanza molto più restrittiva con nuove misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19: fermo restando le limitazioni alla mobilità sul territorio regionale e la chiusura di bar e ristoranti, scatterà anche il divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche “con esclusione dell’acqua”. Ancora, “per tutto l’arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibi e bevande, anche non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali”.

