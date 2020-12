Zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali, invece, zona arancione. È questa la “linea dura” che passa a Palazzo Chigi sul nuovo Dpcm di Natale, dopo ore di confronto durante il vertice governativo, come anticipa il quotidiano Repubblica. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe ufficializzare le misure stasera, in conferenza stampa, dopo il confronto con le Regioni.

La decisione segna la vittoria della “linea dura” sostenuta dai rigoristi – i ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini e Francesco Boccia – che hanno ottenuto di estendere la zona rossa fino al 6 gennaio per i festivi e prefestivi. Il premier Conte, inizialmente, si era opposto ad estenderla oltre il 3 gennaio.

Nel periodo natalizio, dunque ci saranno 10 giorni di lockdown totale (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) mentre altri 4 saranno di parziali chiusure (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio). Rimane in vigore il divieto di muoversi in più di due persone, in deroga al blocco della circolazione. A casa si potranno invitare due persone senza contare gli under 14 (il premier Conte chiedeva che tale deroga fosse estesa agli under 18 ma alla fine varrà solo per chi ha meno di 14 anni).

Zona rossa e zona arancione: cosa si potrà e non si potrà fare

Nei giorni festivi e prefestivi, sarà vietata la circolazione per ragioni non essenziali (con l’eccezione delle deroghe sui due invitati). Per muoversi, servirà l’autocertificazione, mentre negozi non essenziali, ristoranti e bar saranno chiusi.

Al contrario, nei quattro giorni feriali inclusi in questo periodo resteranno chiusi bar e ristoranti, mentre i negozi saranno aperti. Sarà vietato circolare fuori dal proprio Comune, a meno che non si tratti di centri al di sotto dei 5mila abitanti. Sarà possibile spostarsi per un raggio massimo di 30 chilometri.

