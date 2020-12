Nuovo Dpcm, conferenza stampa Conte 18 dicembre quando inizia | Orario

Nuovo Dpcm, conferenza stampa Conte quando inizia | Orario

Oggi, venerdì 18 dicembre, il premier Giuseppe Conte annuncia le misure in vista delle festività di fine anno. In arrivo un nuovo Dpcm: quando entra in vigore e cosa prevede.

Ma quando inizia della conferenza stampa del premier Conte? Il presidente del Consiglio parlerà nel tardo pomeriggio, molto probabilmente dopo il Cdm delle 18.00. Quindi il premier Conte potrebbe parlare in diretta verso il consueto orario delle 20.00.

Sulle feste starebbe per incombere dunque un nuovo lockdown. Il Dpcm farebbe riferimento al periodo che va dal 24 dicembre al 3 gennaio, imponendo regole restrittive, una zona rossa totale in Italia, nelle giornate del 24, 25, 26, 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio. Tutti i dettagli saranno illustrati dal premier Giuseppe Conte in conferenza stampa e saranno contenuti nel testo ufficiale del nuovo Dpcm, quando questo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Dove vedere la conferenza in diretta streaming

Sarà possibile vedere in diretta la conferenza stampa del presidente Conte sia in tv sia online in live streaming. Per seguirla in televisione basterà sintonizzarsi sulle principali reti televisive ma soprattutto sui canali all news, che interromperanno i loro programmi per collegarsi con la conferenza. Seguiranno certamente l’intervento del premier ad esempio, tra gli altri, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Ma anche, per quanto riguarda i canali generalisti, Rai 1, Canale 5 e La7. Per quanto riguarda il web e lo streaming la conferenza stampa di Conte sarà disponibile sul profilo Facebook ufficiale del capo del governo, sul canale Youtube ufficiale di Palazzo Chigi. Altra soluzione è quella di connettersi via smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme Rai Play, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.

Nuovo Dpcm, quando parla Conte: orario della Conferenza stampa

Non è ancora stata annunciata la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Le nuove misure saranno con ogni probabilità illustrate in diretta, come accaduto per i precedenti decreti. Solitamente la conferenza stampa del premier Conte per il nuovo Dpcm inizia dopo le 20.00.

Notizia in aggiornamento*

Leggi anche: 1. Matteo Salvini al Senato evoca il complotto sul Covid: “Tutto è cominciato in un laboratorio cinese” | VIDEO / 2. Vaccino Covid in Italia entro la Befana: l’Ema anticipa la data di approvazione al 21 dicembre / 3. Covid, lo sfogo di Ricciardi: “Siamo in guerra, più morti oggi che nel 1944. Cos’altro serve per il lockdown?” | VIDEO

4. Conte: “A Natale serve una stretta. Ma l’Italia non può reggere un nuovo lockdown” / 5. I vaccini no-profit di Cuba che salveranno i Paesi in via di sviluppo / 6. Milano anti-Covid, scatta il numero chiuso in Galleria Vittorio Emanuele

Potrebbero interessarti Renzi: "Conte dia risposte, altrimenti il Governo va a casa" Governo, Italia Viva consegna a Conte il documento con le sue richieste Bellanova spaventa Conte: "Mi dimetto se non arrivano risposte"