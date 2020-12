Salvini: “A Natale violerò il Dpcm e pranzerò coi clochard”

Matteo Salvini a Natale non starà a casa. Di fronte alle misure che il governo sta per varare per la zona rossa per limitare al diffusione del Coronavirus durante le festività, il leader della Lega annuncia in diretta Facebook che lui invece uscirà perché non gli si può impedire, dice, di portare avanti quella che definisce “operazione sorriso”.

“Mi autodenuncio. Se la scelta del governo sarà che il 25 non si può uscire di casa neanche portare coperta o un piatto caldo a chi dorme in strada e ha freddo – spiega in una diretta social – io lo farò lo stesso, come da anni sono abituato a fare, a portare dei doni ai bambini, pranzare insieme ai clochard, il giorno di Natale. Non potete chiudere in casa il cuore e la voglia di aiutare degli italiani”. Salvini promette disobbedienza, ma “in maniera rispettosa delle regole del distanziamento, con la mascherina”.

“Io preannuncio che se il governo deciderà tutti chiusi in casa impedendo alle famiglie di riunirsi, io lo faccio, io esco”, ribadisce Salvini, che lancia poi un accorato appello: “Non potete congelare il cuore degli italiani. In maniera prudente con la mascherina, organizziamo il cuore degli italiani. Coordiniamoci. Mettiamoci d’accordo in tutte le città”.

Poi un avvertimento rivolto anche al premier Conte: “Lo dico a Conte se ci ascolta. Nessuno pensa ai festoni con centinaia di persone, veglioni di Capodanno. Ma dividere le famiglie non ha senso scientifico, non combatte il Covid e devasta la testa e il cuore”.

