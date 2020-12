Conte: “Vaccino non sarà obbligatorio, il 27 Vaccine Day”

“Il vaccino non sarà obbligatorio, ma auspichiamo che tutti lo facciano – ha specificato il premier Giuseppe Conte rispondendo a una domanda del direttore di TPI , Giulio Gambino, nel corso della conferenza stampa sulle nuove misure anti Covid in vista di Natale e Capodanno. “Il vaccino lo offriamo facoltativamente. Di sicuro abbiamo iniziato una campagna informativa per spiegare che il vaccino sarà testato dalle istituzioni più accreditate in Europa, sarà un vaccino sicuro e offerto a tutti, speriamo tutti si predispongano”, aggiunge Conte.

“Abbiamo davanti la fine di questo incubo. Ci avviamo, pur con misure restrittive, al Vaccine Day, che ci sarà il 27 dicembre. Dobbiamo rimanere concentrati e non abbassare la soglia di attenzione”, conclude il presidente del Consiglio.

