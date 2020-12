Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – C’è preoccupazione per un nuovo ceppo di Covid-19 nel Regno Unito. Il premier Johnson ha parlato di una variante “che si diffonde più rapidamente” e ha varato per questo nuove restrizioni. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito gli aggiornamenti dal mondo sul Covid di oggi, lunedì 21 dicembre 2020, in tempo reale.

 

CORONAVIRUS NEL MONDO: LA DIRETTA

Ore 07.00 – Londra, da Gatwick presi d’assalto voli per il centro-Europa – All’aeroporto di Gatwick stasera, i voli verso le destinazioni dell’Europa centrale e orientale erano pieni di viaggiatori dell’ultimo minuto che cercavano di tornare a casa prima dell’entrata in vigore del divieto di viaggio dal Regno Unito, lo riferisce Skynews. I voli per Budapest, Sofia, Bucarest e Danzica partivano poco prima delle 22 ed erano tutti occupati, con molti viaggiatori che si sono precipitati all’aeroporto per prendere gli ultimi voli disponibili, poiché oggi era diventato chiaro che le frontiere stavano chiudendo. Alcuni passeggeri hanno cercato di volare su complicate rotte di transito attraverso l’Europa orientale, per raggiungere da lì le destinazioni che hanno già chiuso le frontiere, come il Belgio o la Francia.

Ore 06.30 – Johnson: “Oggi comitato Cobra. Confini chiusi a merci” – “Il Primo Ministro presiederà oggi una riunione del Cobra per discutere la situazione dei viaggi internazionali, in particolare il flusso costante di merci in entrata e in uscita dal Regno Unito”, lo ha annunciato un portavoce del numero 10 di Downing Street citato da Skynews. La convocazione è partita dopo che la Francia ha sospeso “tutti i flussi di persone provenienti dal Regno Unito per 48 ore, e per tutti i mezzi di trasporto”. Secondo il portavoce, il divieto comprende anche tutte le merci in arrivo accompagnate su strada, per via aerea, marittima o ferroviaria. Il porto di Dover ha poi chiuso “tutto il traffico accompagnato in uscita dal Regno Unito fino a nuovo avviso a causa delle restrizioni alle frontiere in Francia”.

Ore 06.00 – Accordo fatto al Congresso Usa su pacchetto di stimolo da 900 miliardi – I leader del Congresso hanno raggiunto l’accordo sul pacchetto di stimolo da 900 miliardi di dollari che fornirà pagamenti diretti e aiuti agli americani in difficoltà e fondi per le piccole imprese, gli ospedali, le scuole e la distribuzione di vaccini, superando mesi di stallo su una misura destinata a rilanciare l’economia colpita dalla pandemia. Lo scrive il New York Times. Il senatore Mitch McConnell del Kentucky, leader della maggioranza, ha annunciato l’accordo stasera al Senato, dichiarando: “Possiamo finalmente riferire ciò che la nostra nazione ha bisogno di sentire da molto tempo: Altri aiuti sono in arrivo”. Il senatore democratico, Chuck Schumer, ha detto che l’accordo “dovrebbe avere i voti per essere approvato dall’Aula”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE, COSA È SUCCESSO IERI NEL MONDO

Oms, variante può incidere su test diagnostici – L’Oms ha rilevato “segnali preliminari secondo i quali la variante del Covid-19 che si è diffusa in Gran Bretagna può essere in grado di diffondersi più facilmente tra le persone” e secondo “informazioni preliminari può influenzare le prestazioni di alcuni test diagnostici”. L’Oms ha precisato inoltre che “non ci sono prove che indicano cambiamenti nella gravità della malattia, ma anche su questo aspetto sono in corso valutazioni”.

L’Ue si mobilità per la variante Covid – La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno sentito in videoconferenza il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Berlino sta valutando “seriamente” restrizioni al traffico aereo anche dal Sudafrica.

Oms: la nuova variante del Covid rilevata anche in Olanda, Danimarca e Australia – La nuova variante del coronavirus, che si sta diffondendo rapidamente nel Sud-Est dell’Inghilterra, è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. Lo ha dichiarato in un’intervista alla Bb, Maria Van Kerkhove, esperta dell’0rganizzazione mondiale della Sanità, spiegando che ora sequenziare il genoma di questa variante aiuterà gli scienziati a capire il virus e come si diffonde. L’esperta ha spiegato che “più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare” e ha sottolineato che a quanto si è ricostruito, la nuova variante è partita dal Sud-Est dell’Inghilterra o da Londra.

Oms: “Siamo in stretto contatto col Regno Unito sulla mutazione del virus” – L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) è in “stretto contatto” con le autorità britanniche per quanto riguarda la nuova variante del virus del Covid-19, che si sta diffondendo più rapidamente della precedente. Lo ha comunicato la stessa Oms in un tweet. L’Oms ha spiegato che il Regno Unito sta condividendo le informazioni dagli studi in corso sulla mutazione e ha promesso di aggiornare a riguardo gli Stati membri e l’opinione pubblica, “man mano che si apprendono caratteristiche di questa variante e le sue implicazioni”.

Vaccino: Usa, 6 casi di allergia grave su 250mila somministrazioni – I funzionari sanitari statunitensi che monitorano da vicino i possibili effetti collaterali del primo vaccino contro il Covid-19 autorizzato hanno rilevato sei casi di grave reazione allergica su oltre 250.000 dosi somministrate. Lo riferisce l’Associated Press. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno riferito che le persone vaccinate con il farmaco sviluppato dalla Pfizer sono state più di 272 mila a partire da sabato mattina. I sei casi di reazione allergica sono stati segnalati a partire da venerdì sera, compreso il caso di una persona con una storia di reazioni alle vaccinazioni. I funzionari sanitari stanno monitorando da vicino gli effetti collaterali. I Cdc hanno assicurato che tutti i casi si sono verificati entro la finestra di osservazione raccomandata e sono stati prontamente trattati.

