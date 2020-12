A San Marino il Covid non ferma il Capodanno: locali aperti fino all’1

L’epidemia di Covid non ferma il Capodanno a San Marino: nelle prossime ore, infatti, il ministro della Sanità firmerà un’ordinanza che prolungherà la chiusura dei locali all’1 rispetto al limite attuale che prevede le saracinesche chiuse entro mezzanotte. Lo ha annunciato lui stesso nel corso di un’intervista all’emittente Rtv San Marino.

Queste le parole di Roberto Ciavatta, segretario alla Sanità dello Stati di San Marino: “Oggi uscirà un decreto sull’ampliamento dell’orario di apertura per l’ultimo dell’anno, perché abbiamo ritenuto, insieme alla struttura sanitaria, che piuttosto che chiudere a mezzanotte e lasciare che gli avventori facessero il brindisi fuori dal locale, è meglio che le persone restino all’interno”.

Una scelta in controtendenza con l’Italia e il resto d’Europa, le cui misure restrittive per il periodo natalizio vengono commentate così da Ciavatta: “Purtroppo non ci sono delle misure che scientificamente garantiscono una diminuzione dei contagi. Molto del dibattito attorno alle misure è usato appositamente per fare polemica, spesso e volentieri lo vediamo in Italia, di matrice politica”.

San Marino ha scelto la linea morbida per contrastare l’epidemia di Covid, una scelta rivendicata da Ciavatta: “Noi abbiamo cercato di dare una continuità alle misure, tanto che in queste seconda ondata decreti e modifiche sono stati pochissimi. Ritengo che tentare le riaperture per Natale non sia stata per l’Italia una mossa azzeccata, noi siamo invece rimasti in linea con le nostre indicazioni”.

La decisione di tenere aperti i locali fino all’1 a Capodanno è stata commentata anche dal virologo Roberto Burioni che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Quando si ha un primato mondiale (quello dei morti per COVID-19 in rapporto alla popolazione) mi pare giusto impegnarsi per difenderlo a tutti i costi. Complimenti a San Marino”.

Leggi anche: 1. L’Italia verso la zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Conte: “Serve la stretta” / 2. Il sindacato dei medici (Smi) a TPI : “Troppi medici morti per Covid, bisogna istituire commissione d’inchiesta” / 3. Vaccino Covid, via al piano: ecco quante dosi avrà ogni regione

4. Come leggere i numeri Covid: l’Italia ancora spaccata in due tra Nord e Sud sui ricoveri, terapie intensive e morti / 5. Italia zona rossa a Natale, salva la Befana: cosa si potrà fare e cosa no / 6. Covid, l’annuncio di Von der Leyen: “Il 27 dicembre al via la vaccinazione in tutta Europa”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Biden verso la nomina di Deb Haaland come segretario degli Interni. È la prima nativa americana Rivoluzione dei Gelsomini, 10 anni dopo la Tunisia è ancora un paese diviso: “Disuguaglianze mai sanate” Onu, risoluzione condanna la pena di morte: Usa e Cina votano contro