Giovani senza mascherina in discoteca a Wuhan: la città epicentro del Covid torna alla normalità

Secondo la datazione di uno studio pubblicato dalla rivista The Lancet, era il primo dicembre 2019 quando proprio a Wuhan un uomo mostrava i sintomi di quella che era ancora una polmonite misteriosa e senza nome, la cui diffusione avrebbe riguardato il mondo intero nel giro di qualche settimana.

Oggi, invece, scrive Reuters riportando le parole di un giovane della città cinese “Durante il periodo dell’epidemia, Wuhan era una città morta. Adesso le persone escono tutte per mangiare e divertirsi. Non credo che ci fosse così tanta gente prima dell’epidemia”.

Nightlife in Wuhan, the original epicenter of COVID-19, is back in full swing almost seven months after the city lifted its stringent lockdown and the city’s young partygoers are embracing the catharsis https://t.co/ZNKfs9RBRE pic.twitter.com/UuWNj3mI8R

— Reuters (@Reuters) December 17, 2020