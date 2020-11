Cina: “Il Covid? Viene dall’Italia” (scrive il New York Post)

La Cina avrebbe “accusato” l’Italia di avere “originato” la pandemia di Covid-19. A riportarlo è il New York Post, che spiega: “Pechino sta spingendo molto quello studio, che dimostrerebbe casi di contagio in Europa già dal settembre 2019, tre mesi prima del primo caso ufficialmente dichiarato a Wuhan”. Lo studio citato è quello condotto dall’Istituto dei tumori di Milano e dell’università di Siena secondo cui il virus SarsCov2 circolava in Italia già nel mese di settembre 2019, ben prima di quanto ipotizzato fino ad ora.

Zhao Lijian, ministro degli Esteri cinese, ha recentemente dichiarato: “Ci sono studi, come quello italiano, che dimostrano una cosa con certezza: tracciare l’origine di un virus è una questione molto complessa, che andrebbe lasciata agli scienziati. Questi sono processi molto complessi, che possono coinvolgere più paesi”. L’Oms, in passato, aveva ammesso che il Coronavirus possa aver circolato in modo latente in altre parti del mondo prima dell’accertamento del primo caso a Wuhan.

Giovanni Apolone, direttore scientifico dell’Istituto dei tumori e coordinatore dello studio, dal canto suo ha affermato: “Ormai è accertato che b quindi non possiamo sapere quando è iniziato tutto. Non possiamo però non considerare i fortissimi legami commerciali tra la Cina e il Nord dell’Italia”.

