Coronavirus, ultime notizie: 811 morti. Oggi il rientro degli italiani da Wuhan

Secondo le ultime notizie sul Coronavirus, il numero delle vittime continua inesorabilmente a salire: sono attualmente 811 i morti a causa dell’epidemia che sta spaventando la Cina, ma anche il mondo intero. Ieri, 7 febbraio, è stata registrata la prima vittima non orientale: si tratta di un cittadino americano, mentre le condizioni dell’italiano trovato positivo ai test nei giorni scorsi rimangono stabili, secondo quanto dichiarato dai medici dell’ospedale Spallanzani di Roma.

Sempre ieri, una donna (che fa parte del gruppo di 56 italiani rientrati da Wuhan nei giorni scorsi e che si trovano ora in quarantena nella cittadella militare della Cecchignola) è stata portata allo Spallanzani a scopo precauzionale, ma alla fine i test sul Coronavirus hanno dato esito negativo. Mentre oggi, intorno alle 13, è atteso l’arrivo in Italia di un volo che porterà a casa altri 8 connazionali da Wuhan: anche per loro, dopo l’arrivo, si attiverà la profilassi con la quarantena. L’isolamento avverrà però all’ospedale del Celio e non alla Cecchignola (che non ha più posti).

Coronavirus, le ultime news

Ore 13.55 – Atterrati a Pratica di Mare gli 8 italiani provenienti da Wuhan – È atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare l’aereo proveniente dalla base Raf di Brize Norton, nell’Oxfordshire, con a bordo il piccolo gruppo di 8 italiani provenienti da Wuhan, la regione focolaio del Coronavirus. Dopo i primi controlli saranno portati all’ospedale militare del Celio a Roma, per essere messi in quarantena.

Ore 12.45 – Di Maio: “Un aereo dell’Aeronautica andrà in Cina a prendere il 17enne” – Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato con i giornalisti all’arrivo nella sede della Protezione civile, dove è in programma una riunione con il ministro della Salute Roberto Speranza e con il commissario all’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli: “Faremo di tutto per riportare a casa Niccolò, nessuno deve rimanere indietro”, ha detto Di Maio. Poi, l’annuncio: un volo dell’Aeronautica militare nelle prossime 24 ore andrà a prendere lo studente italiano Niccolò bloccato a Wuhan, in Cina, e lo riporterà in Italia.

Coronavirus ultime notizie ore 12.30 – L’italiano contagiato non ha più febbre – Lo Spallanzani ha dato anche degli aggiornamenti sulle condizioni di salute dell’italiano contagiato dal Coronavirus, il ricercatore di 29 anni del reggiano: “Il cittadino italiano, trasferito due giorni fa dalla struttura dedicata della Città Militare della Cecchignola e con infezione confermata da nuovo coronavirus, è in buone condizioni generali e senza febbre. Il paziente continua la terapia antivirale”.

Ore 12.15 – Spallanzani: “Negativi i casi sospetti” – È stato pubblicato un nuovo bollettino dell’ospedale Spallanzani di Roma: “Tutti i test relativi ai casi sospetti per il nuovo Coronavirus sono risultati negativi, compreso il test per la donna italiana inviataci, a puro scopo precauzionale, dalla Città Militare della Cecchignola e la coppia proveniente da un Pronto soccorso cittadino”. “Sono stati valutati a oggi – si legge ancora – presso la nostra accettazione 53 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo Coronavirus. Di questi, 36 risultati negativi al test sono stati dimessi. Diciassette pazienti sono tuttora ricoverati. Tre sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva e il giovane proveniente dal sito della Cecchignola); 12 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo Coronavirus in attesa di risultato; 2 sono pazienti che, risultati negativi al test per nuovo Coronavirus, rimangono comunque ricoverati per altri motivi clinici”.

Ore 11.30 – Due bambini in quarantena alla Cecchignola portati allo Spallanzani per precauzione – Tra i 56 italiani rimpatriati da Whuan, due bambini di 4 e 8 anni, con solo alcune linee di febbre, accompagnati dal padre, sono stati trasferiti a titolo puramente precauzionale, all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. Per il primo dei due, il tampone ha dato esito negativo al test di nuovo coronavirus 2019-nCoV. In corso l’esame sul secondo. Lo rende noto il ministero della Salute.

Ore 10.50 – Il volo con gli 8 italiani atterra alle 13 a Pratica di Mare – È atteso intorno alle 13 l’atterraggio in Italia dell’aereo con a bordo gli otto italiani rientrati da Wuhan, la città focolaio del Coronavirus. Questi ultimi, partiti dalla Cina con un aereo dell’aeronautica militare britannica assieme ad altri 200 passeggeri di altre nazionalità, sono già in una base in Gran Bretagna. Da qui gli otto italiani saliranno a bordo di un aereo messo a disposizione dalla Farnesina, che li porterà all’aeroporto militare di Pratica di Mare. Successivamente saranno portati all’ospedale militare del Celio a Roma, per essere messi in quarantena.

Coronavirus ultime notizie ore 9.50 – Sei nuovi casi di Coronavirus sulla crociera bloccata in Giappone – Continua a destare preoccupazione la situazione a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera attraccata oggi nel porto di Yokohama in Giappone: i contagi, riportano i media nipponici, sono saliti a 70. A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell’equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma. I passeggeri hanno cominciato a postare sui social media gli annunci del comandante sulla quarantena, compresi quelli sui kit medici disponibili, il bollettino dei malati e le persone sbarcate.

Ore 8.45 – Atterrato in Gran Bretagna il volo da Wuhan con i cittadini europei (e gli 8 italiani) – L’aereo proveniente da Wuhan con a bordo 200 persone, fra cui otto italiani, evacuate dalla Cina in seguito alla diffusione del Coronavirus, è atterrato in Inghilterra, presso la base Raf di Brize Norton, nell’Oxfordshire. Il gruppo di otto italiani – i nove previsti meno il 17enne studente di Grado rimasto bloccato in Cina in quanto gli è stata riscontrata di nuovo la febbre – verranno trasferiti con un volo militare italiano dall’Inghilterra a Pratica di Mare, poi la quarantena prevista nell’ospedale militare del Celio a Roma.

Coronavirus ultime notizie ore 7 – Polemica sul rientro degli studenti a scuola, Azzolina: “Decidono i medici” – La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta sulla polemica che sta scoppiando in questi giorni sulla possibilità o meno per gli studenti rientrati dalla Cina di recarsi a scuola. In un’intervista a La Stampa, Azzolina ha commentato così la nuova circolare per le scuole sul coronavirus, chiarendo che non saranno i presidi o i genitori a dover decidere: “Nessun pericolo, perché ci sarà un monitoraggio quotidiano degli studenti di ritorno dalla Cina. Non da parte delle scuole, ma delle Asl di riferimento. La questione è medica e non scolastica”.

Ore 2 – Sale ancora il bilancio delle vittime – Secondo gli ultimi dati diffusi, attualmente le vittime a causa del Coronavirus in tutto il mondo sono 811, delle quali 803 solo in Cina. Lo rende noto la commissione nazionale sanitaria cinese, aggiungendo anche che i casi positivi hanno raggiunto i 37.198, 2.600 in più rispetto al precedente bilancio. Il numero dei morti ha superato ormai anche quello delle vittime della Sars in tutto il mondo nel 2002-2003.

Coronavirus ultime notizie ore 00.00 – Rientro degli italiani da Wuhan, non si imbarca il 17enne di Grado: ha la febbre – Tra gli italiani di rientro non ci sarà Niccolò, il ragazzo di 17 anni cui non era già stato permesso di partire quando è stato effettuato il primo volo di Stato italiano da Wuhan. Il ragazzo, infatti, sebbene sia negativo al Coronavirus ha la febbre e quindi non si è imbarcato insieme agli altri cittadini europei. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha rassicurato la famiglia: “Al nostro ambasciatore a Pechino ho detto di assistere Niccolò e di dargli tutto l’aiuto di cui ha bisogno. In queste ore faremo ogni sforzo per riportare a casa Niccolò il prima possibile”.

Tutte le news di ieri sul Coronavirus

