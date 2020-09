Coronavirus, oggi la riapertura delle scuole: le ultime notizie in tempo reale

RIAPERTURA SCUOLE ULTIME NOTIZIE – L’attesa è finita: oggi, lunedì 14 settembre 2020, è il giorno della riapertura delle scuole, rimaste chiuse per oltre 6 mesi a causa dell’epidemia di Coronavirus che si è diffusa in Italia a metà febbraio. E se a Bolzano la campanella è tornata a suonare già dal 7 settembre, in molte Regioni, specialmente quelle del Centro-Sud, le classi riapriranno (qui le date Regione per Regione) direttamente il 24, ovvero dopo le elezioni e il voto sul referendum in programma il 20 e 21 settembre. Si calcola che oggi, comunque, saranno circa 5,6 milioni di studenti su un totale di 8,3, a sedersi nuovamente ai banchi tra dubbi e preoccupazioni, ma anche tanta emozione. Di seguito tutte le ultime notizie in tempo reale sulla riapertura delle scuole.

Ore 10,00 – Speranza: “Il giorno più bello” – “Il giorno più bello dopo molti mesi”: con questa didascalia e una foto di spalle mentre accompagna i suoi figli a scuola, il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di celebrare la riapertura degli istituti scolastici dopo circa 6 mesi. Ore 9,00 – Azzolina: “Sarà una bellissima giornata” – “Gli studenti hanno tanta voglia di tornare in classe e riappropriarsi della socialità. Questo sarà un anno complesso, lo sappiamo, ma abbiamo lavorato tanto e costruito una strategia di prevenzione che funzionerà se ognuno farà responsabilmente la sua parte. Sarà una bellissima giornata”. Così il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso di un collegamento con il programma Unomattina. Ore 7,00 – Azzolina: “Mascherine va tenuta quando ci si muove” – “La mascherina va tenuta in tutte le situazioni in cui ci si muove”: lo ha ribadito il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina specificando: “Anche l’insegnante che vuole muoversi per stare vicino ai bambini deve tenere la mascherina”. La ministra ha poi aggiunto: “La scuola è il posto più sicuro: ci sono operatori formati, il distanziamento, ci sono le mascherine. Le scuole daranno le mascherine ai propri studenti, le troveranno sui banchi. Siamo l’unico Paese ad aver garantito il loro utilizzo a tutti. Quale altro luogo fuori dalla scuola ha le stesse regole? Faccio appello perché le stesse regole siano usate fuori dalla scuola”.

